Se instala Tribunal de Disciplina Judicial; advierte cárcel para jueces corruptos

EU realizó un "ataque letal" contra barco con drogas que zarpó de Venezuela; era operado por una "organización narcoterrorista", dice

Sheinbaum es “elegante e increíble”, dice Trump; pero afirma que “tiene mucho miedo” de que “enviemos al ejército”

García Harfuch: Futuro de la seguridad depende de fortalecer a policías; 96% de delitos pertenecen al fuero común, dice

Alcaldía Benito Juárez refuerza plan “Estadio Seguro”; Operativo Ladrillera seguirá en los alrededores de la Ciudad de los Deportes

Kenia López rinde protesta como presidenta de la Cámara de Diputados; “me comprometo a generar condiciones de pluralidad”, dice

Segob pide a estados homologar sus leyes con la Ley General de Búsqueda; servirá para registros claros y transparentes

Aranceles de Trump: México, menos expuesto que Canadá a “efecto dominó” por política arancelaria de Estados Unidos: UNCTAD

Recomienda Sheinbaum a la oposición hacer yoga; tienen mucho odio y enojo, asegura

Crónica de un lunes de locos; fueron 18 horas de ceremonias, informe de Sheinbaum y el génesis de la nueva Corte

"Lady Cerda": policía denuncia a mujer que la insultó durante alcoholímetro en CDMX; esto pasará

Lluvias de este martes dejan 63 encharcamientos y 10 árboles caídos en CDMX; rescatan a 63 pasajeros de un microbús varado

Estados Unidos atacó un barco con drogas que zarpó de , informó este martes el secretario de Estado, Marco Rubio.

En X, Rubio dijo que "el ejército estadounidense ha llevado a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco narcotraficante que zarpó de Venezuela".

Según el funcionario estadounidense, la embarcación era "operada por una organización designada como narcoterrorista", a la que no identificó.

El post se produjo minutos después de que el presidente Donald Trump adelantara en una conferencia de prensa que las fuerzas de Estados Unidos "dispararon a un barco lleno de drogas", sin dar más detalles.

"Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos. Y hay más de donde vino eso (...) Estos salieron de Venezuela", dijo Trump a la prensa.

Estados Unidos contra cárteles del narcotráfico

Estados Unidos ha desplegado en los últimos días más de 4 mil militares, entre ellos unos 2 mil marines, además de aviones, ocho barcos militares con mil 200 misiles y un submarino nuclear para patrullar en las aguas cercanas a Venezuela y el Caribe con el objetivo de combatir a los carteles del narcotráfico.

El lunes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció que ocho barcos de Estados Unidos con mil 200 misiles "apuntan" hacia su país, en lo que llamó "la mayor amenaza" que enfrenta el país sudamericano en décadas.

Washington aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro al acusarlo de presuntamente encabezar a una organización criminal llamada el "Cártel de los Soles", que Venezuela asegura que no existe.

