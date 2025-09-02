EU realizó un "ataque letal" contra barco con drogas que zarpó de Venezuela; era operado por una "organización narcoterrorista", dice

Estados Unidos atacó un barco con drogas que zarpó de Venezuela, informó este martes el secretario de Estado, Marco Rubio.

En X, Rubio dijo que "el ejército estadounidense ha llevado a cabo un ataque letal en el sur del Caribe contra un barco narcotraficante que zarpó de Venezuela".

Según el funcionario estadounidense, la embarcación era "operada por una organización designada como narcoterrorista", a la que no identificó.

El post se produjo minutos después de que el presidente Donald Trump adelantara en una conferencia de prensa que las fuerzas de Estados Unidos "dispararon a un barco lleno de drogas", sin dar más detalles.

"Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos. Y hay más de donde vino eso (...) Estos salieron de Venezuela", dijo Trump a la prensa.

Estados Unidos contra cárteles del narcotráfico

Estados Unidos ha desplegado en los últimos días más de 4 mil militares, entre ellos unos 2 mil marines, además de aviones, ocho barcos militares con mil 200 misiles y un submarino nuclear para patrullar en las aguas cercanas a Venezuela y el Caribe con el objetivo de combatir a los carteles del narcotráfico.

El lunes, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, denunció que ocho barcos de Estados Unidos con mil 200 misiles "apuntan" hacia su país, en lo que llamó "la mayor amenaza" que enfrenta el país sudamericano en décadas.

Washington aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro al acusarlo de presuntamente encabezar a una organización criminal llamada el "Cártel de los Soles", que Venezuela asegura que no existe.

As @potus just announced moments ago, today the U.S. military conducted a lethal strike in the southern Carribean against a drug vessel which had departed from Venezuela and was being operated by a designated narco-terrorist organization. — Marco Rubio (@marcorubio) September 2, 2025