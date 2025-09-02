Más Información
Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó este martes documentos vinculados a la investigación sobre el conocido delincuente sexual Jeffrey Epstein.
El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental subió a su página web más de 33.000 páginas de documentos relacionados con Epstein, luego de recibirlos del Departamento de Justicia de la administración del presidente Donald Trump.
La publicación fue realizada por el Comité de supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes y fue catalogado como la primera parte de una serie de publicaciones hechas públicas, luego de acuerdos políticos para buscar transparentar los archivos del caso.
"Hay más documentos en camino", dijo a medios estadounidenses el presidente del Comité, el senador republicano James Comer, luego de anunciar la decisión de publicarlos.
De las 333.295 páginas publicadas se considera que solo el 3% de los documentos son nuevos y el resto ya es dominio público. "Menos del 1% de los archivos ha sido publicado el Departamento de Justicia está obstruyendo", dijo el representante Ro Khanna, de California, poco después de la entrega de los registros.
El caso Epstein ha estado en el centro de la política estadounidense en los últimos meses. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró durante la última campaña electoral que publicaría una supuesta lista de clientes del magnate, pero una vez en el poder se ha mostrado más comedido.
Este hermetismo agitó a las bases de seguidores del presidente, luego de que en julio el Departamento de Justicia afirmara que no se iba a publicar más información sobre Epstein.
En paralelo, la expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años en prisión por facilitar chicas menores de edad al magnate, se entrevistó recientemente con funcionarios del Departamento y señaló que su expareja no tenía una lista de clientes famosos.
