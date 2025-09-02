Más Información

Sheinbaum pide a gobernadores "aterrizar" estrategia de seguridad; busca fortalecer inteligencia

Sheinbaum pide a gobernadores "aterrizar" estrategia de seguridad; busca fortalecer inteligencia

Sheinbaum es “elegante e increíble”, dice Trump; pero afirma que “tiene mucho miedo” de que “enviemos al ejército”

Sheinbaum es “elegante e increíble”, dice Trump; pero afirma que “tiene mucho miedo” de que “enviemos al ejército”

Después de dos años, Tribunal Electoral logra integración total con 7 magistrados; sesión solemne incluye a Hugo Aguilar

Después de dos años, Tribunal Electoral logra integración total con 7 magistrados; sesión solemne incluye a Hugo Aguilar

Kenia López Rabadán, la panista que retó a la 4T con la "Contramañanera"; hoy preside la Cámara de Diputados

Kenia López Rabadán, la panista que retó a la 4T con la "Contramañanera"; hoy preside la Cámara de Diputados

Alcaldía Benito Juárez refuerza plan “Estadio Seguro”; Operativo Ladrillera seguirá en los alrededores de la Ciudad de los Deportes

Alcaldía Benito Juárez refuerza plan “Estadio Seguro”; Operativo Ladrillera seguirá en los alrededores de la Ciudad de los Deportes

Instalan Tribunal de Disciplina Judicial; advierte cárcel para jueces corruptos

Instalan Tribunal de Disciplina Judicial; advierte cárcel para jueces corruptos

Transición en presidencia del Tribunal Electoral es beneficiosa: Gilberto Bátiz; venimos a consolidar la democracia, afirma

Transición en presidencia del Tribunal Electoral es beneficiosa: Gilberto Bátiz; venimos a consolidar la democracia, afirma

García Harfuch: Futuro de la seguridad depende de fortalecer a policías; 96% de delitos pertenecen al fuero común, dice

García Harfuch: Futuro de la seguridad depende de fortalecer a policías; 96% de delitos pertenecen al fuero común, dice

Gobernadores reconocen trabajo en seguridad junto a Claudia Sheinbaum; cuenten con nosotros, expresan

Gobernadores reconocen trabajo en seguridad junto a Claudia Sheinbaum; cuenten con nosotros, expresan

Crónica de un lunes de locos; fueron 18 horas de ceremonias, informe de Sheinbaum y el génesis de la nueva Corte

Crónica de un lunes de locos; fueron 18 horas de ceremonias, informe de Sheinbaum y el génesis de la nueva Corte

Ciclón "Lorena" amenaza al noroeste de México; ¿cuándo y dónde tocará tierra?

Ciclón "Lorena" amenaza al noroeste de México; ¿cuándo y dónde tocará tierra?

¡Mejor no salgas! Continuarán las lluvias y el granizo la tarde-noche de este martes 02 de septiembre; hay doble alerta en la CDMX

¡Mejor no salgas! Continuarán las lluvias y el granizo la tarde-noche de este martes 02 de septiembre; hay doble alerta en la CDMX

Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos publicó este martes documentos vinculados a la investigación sobre el conocido delincuente sexual .

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental subió a su página web más de 33.000 páginas de documentos relacionados con Epstein, luego de recibirlos del Departamento de Justicia de la administración del presidente.

La publicación fue realizada por el Comité de supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes y fue catalogado como la primera parte de una serie de publicaciones hechas públicas, luego de acuerdos políticos para buscar transparentar los archivos del caso.

Lee también

"Hay más documentos en camino", dijo a medios estadounidenses el presidente del Comité, el senador republicano James Comer, luego de anunciar la decisión de publicarlos.

De las 333.295 páginas publicadas se considera que solo el 3% de los documentos son nuevos y el resto ya es dominio público. "Menos del 1% de los archivos ha sido publicado el Departamento de Justicia está obstruyendo", dijo el representante Ro Khanna, de California, poco después de la entrega de los registros.

El caso Epstein ha estado en el centro de la política estadounidense en los últimos meses. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró durante la última campaña electoral que publicaría una supuesta lista de clientes del magnate, pero una vez en el poder se ha mostrado más comedido.

Lee también

Este hermetismo agitó a las bases de seguidores del presidente, luego de que en julio el Departamento de Justicia afirmara que no se iba a publicar más información sobre Epstein.

En paralelo, la expareja de Epstein, Ghislaine Maxwell, quien cumple una condena de 20 años en prisión por facilitar chicas menores de edad al magnate, se entrevistó recientemente con funcionarios del Departamento y señaló que su expareja no tenía una lista de clientes famosos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Tienes membresía de Costco Podrás entrar una hora antes que todos los demás. Foto: Costco / Adobe

¿Tienes esta membresía de Costco? Podrás entrar una hora antes que todos los demás

Beca 2025: cómo obtener $20,000 pesos si tu promedio escolar es de 8.0 o más. Foto: Adobe

Beca 2025: cómo obtener $20,000 pesos si tu promedio escolar es de 8.0 o más

Guadalajara. Foto: iStock

Si inicio mi trámite de visa americana en septiembre de 2025, ¿hasta cuándo me darán cita?

Visa americana/ iStock/ sasimoto/PeopleImages

Entra en vigor importante CAMBIO en el trámite de renovación de visa americana

Atlanta. Foto: Pixabay

¿Vas al Mundial 2026? Las mejores atracciones de Atlanta para disfrutar en tu viaje