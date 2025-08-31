Más Información

Miami. El congresista estadounidense Ro Khanna, del , afirmó este domingo que posee los apoyos necesarios en el Congreso para forzar una votación que podría instar al Gobierno a publicar los archivos relacionados con la investigación sobre , el fallecido magnate condenado por .

"Tenemos a los 212 demócratas comprometidos a firmarla. Él tiene a 12 republicanos", dijo Khanna en la cadena NBC sobre los esfuerzos del representante republicano Thomas Massie para recabar el apoyo de legisladores de su mismo partido.

Ambos congresistas han promovido la Ley de Transparencia de Expedientes Epstein que obligaría a la Cámara de Representantes a votar sobre la divulgación de la documentación del .

De tener el apoyo de toda la bancada demócrata, como afirmó Khanna, bastarían seis firmas republicanas para que salga adelante.

El representante por California agregó que la rueda de prensa convocada para el martes en las escaleras del Capitolio, en, a la que acudirán 10 supuestas víctimas de Epstein, "será explosiva" y contribuirá a alcanzar nuevos apoyos.

"Contarán su historia y le dirán claramente al público estadounidense que desean la publicación de los archivos de Epstein para una divulgación completa de este asunto", declaró Khanna, indicando que varias de las no han hablado antes en público.

La aparición de las víctimas ante los medios tendrá lugar mientras el Congreso recibe la documentación relacionada con el caso del magnate, que se suicidó en prisión en 2019 condenado como cabecilla de una red de .

El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de EU informó el pasado 19 de agosto que publicaría solo algunos de los archivos, aunque no de forma inmediata, para proteger la identidad de las víctimas.

El caso Epstein ha estado en el centro de la política estadounidense en los últimos meses. El presidente de Estados Unidos, , aseguró durante la última campaña electoral que publicaría una supuesta lista de clientes del magnate, pero una vez en el poder se ha mostrado más comedido.

Este hermetismo agitó a las bases de seguidores del presidente, luego de que en julio el Departamento de Justicia afirmara que no se iba a publicar más información sobre Epstein.

En paralelo, la expareja de Epstein, , quien cumple una condena de 20 años en prisión por facilitar chicas menores de edad al magnate, se entrevistó recientemente con funcionarios del Departamento y señaló que su expareja no tenía una lista de clientes famosos.

