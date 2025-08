Ghislaine Maxwell pide no divulgar transcripciones sobre el caso Epstein; "cualquier interés no puede justificar una intrusión” "Epstein ha muerto. Ghislaine Maxwell no" argumentaron al tribunal sus abogados David O. Markus y Melissa Madrigal

La socialité británica Ghislaine Maxwell y el financiero estadounidense Jeffrey Epstein. Foto: Archivo/AFP