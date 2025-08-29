Más Información

El presidente pidió al Congreso de Estados Unidos aprobar la supresión de 4 mil 900 millones de dólares (mdd) de ayuda internacional, indicó este viernes la .

Este anuncio aumenta las probabilidad de parálisis del Estado federal a fines de septiembre, ya que los advirtieron que cualquier recorte a fondos ya aprobados aniquilaría una negociación para evitar el famoso "shutdown".

El recorte "afecta programas del Departamento de Estado así como de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional y programas de asistencia internacional", precisa la carta enviada al presidente republicano de la Cámara de Representantes y compartida por la oficina de presupuesto de la Casa Blanca.

El presidente Trump "siempre pondrá a EU PRIMERO", escribió la oficina en X.

Según el New York Post, que reveló la información el jueves por la noche, la gran mayoría de los recortes -3.200 millones de dólares- afectarían los fondos asignados a la USAID.

La agencia humanitaria más importante a nivel mundial, USAID estaba involucrada en programas de salud y ayuda de emergencia. Foto: EFE
La agencia humanitaria más importante a nivel mundial, USAID estaba involucrada en programas de salud y ayuda de emergencia. Foto: EFE

Trump ya había congelado miles de millones de dólares destinados a ayuda internacional desde su regreso a la Casa Blanca y desmanteló formalmente la USAID, que fue absorbida por el Departamento de Estado, encargado de la diplomacia estadounidense.

La agencia humanitaria más importante a nivel mundial, USAID estaba involucrada en programas de salud y ayuda de emergencia en alrededor de 120 países.

En julio, un estudio internacional reveló que el colapso de los financiamientos estadounidenses destinados a la ayuda internacional podría provocar más de 14 millones de muertes adicionales para 2030 entre las personas más vulnerables, de las cuales un tercio serían niños.

