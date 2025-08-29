El gobierno de Donald Trump retiró la protección del Servicio Secreto de Estados Unidos a la exvicepresidenta y excandidata demócrata Kamala Harris, informó un funcionario de la Casa Blanca.

La administración Trump revocó una extensión que había sido aprobada por el entonces presidente Joe Biden para Harris, cuya protección regular como exvicepresidenta, de seis meses, expiró el 21 de julio, de acuerdo con CNN.

