Militantes priistas se manifiestan en apoyo a "Alito" Moreno tras trifulca con Noroña; marcharán hacia el Senado

Laura Itzel Castillo presidirá el Senado; relevará a Fernández Noroña

Sheinbaum reacciona a trifulca entre Noroña y "Alito" Moreno en el Senado; "muestra lo que es el PRIAN", señala

Cártel de Sinaloa infiltró gestión de Quirino y el inicio de la de Rocha Moya

Continúa Morena con ventaja para renovar diputados en 2027: encuesta

Alito Moreno lo jala y Noroña intenta zafarse; ve aquí en cámara lenta quién inició la trifulca del Senado

ICE promueve en redes recompensa de 10 mdd por hijo de "El Chapo"; Alfredo Guzmán "debe ser considerado armado y peligroso", dice

Publican decreto para prohibir importación de calzado terminado; buscan beneficiar a la industria nacional

Noroña denunciará penalmente a Alito Moreno por lesiones; citan a sesión urgente en el Senado

"EU no olvida cuando hay un atentado contra sus instituciones"; Francisco Rivas analiza presiones de Trump en Con los de Casa

Son 349 los puntos recurrentes de encharcamientos en CDMX

"Tenemos que trabajar para disminuir la pobreza"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba descontento pero no sorprendido por los mortales a la capital ucraniana este jueves, dijo la Casa Blanca, que instó a "ambas partes" a poner fin a la guerra iniciada por la invasión de Moscú.

"No estaba contento con esta noticia, pero tampoco estaba sorprendido. Estos son dos países que han estado en guerra durante mucho tiempo", afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blaca, Karoline Leavitt.

"Rusia lanzó este ataque contra Kiev, y del mismo modo, Ucrania recientemente golpeó las refinerías de petróleo de Rusia", añadió Leavitt.

Al menos 19 personas murieron cuando misiles y drones rusos arrasaron apartamentos en uno de los ataques más grandes de la guerra. También fueron golpeados una misión de la Unión Europea y un edificio cultural del gobierno británico.

Esta combinación de fotografías de archivo, creada el 8 de agosto de 2025, muestra al presidente ruso Vladímir Putin (izq.) pronunciando un discurso durante un evento para conmemorar el 1160.º aniversario de la independencia de Rusia en Veliki Nóvgorod el 21 de septiembre de 2022. Además, una fotografía, tomada y difundida por el Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania el 27 de junio de 2024, muestra al presidente ucraniano Volodímir Zelenski posando con documentos durante la ceremonia de firma del Acuerdo de Cooperación en Seguridad y Apoyo a Largo Plazo entre Ucrania y Estonia durante la Cumbre del Consejo Europeo en la sede de la UE en Bruselas. El presidente ruso Putin sugirió Moscú como sede de la cumbre con Zelenski, según informaron a AFP fuentes cercanas a las conversaciones el 19 de agosto de 2025. Foto: AFP
Quizá ni Rusia ni Ucrania están listos para terminar la guerra, dice vocera de la Casa Blanca

Trump prometió terminar la dentro de las primeras 24 horas tras asumir el cargo, en enero pasado, pero desde entonces ha admitido que es más difícil de lo que esperaba.

Una cumbre con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska a principios de este mes no logró producir avances.

Leavitt dijo que Trump trabajó "más arduamente que nadie" por la paz, pero se hizo eco de comentarios anteriores del presidente estadounidense culpando parcialmente a Ucrania, que fue invadida por Rusia en febrero de 2022.

"Quizás ninguno de los dos lados de esta guerra estén listos para terminarla por sí mismos", dijo Leavitt.

"El presidente quiere que termine, pero los líderes de estos dos países (...) también deben querer que termine", afirmó.

El enviado especial de Trump para Ucrania, Keith Kellogg, había advertido anteriormente que los ataques rusos contra "civiles inocentes" podrían socavar los esfuerzos de paz del presidente estadounidense.

