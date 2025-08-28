El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estaba descontento pero no sorprendido por los mortales ataques de Rusia a la capital ucraniana este jueves, dijo la Casa Blanca, que instó a "ambas partes" a poner fin a la guerra iniciada por la invasión de Moscú.

"No estaba contento con esta noticia, pero tampoco estaba sorprendido. Estos son dos países que han estado en guerra durante mucho tiempo", afirmó la secretaria de prensa de la Casa Blaca, Karoline Leavitt.

"Rusia lanzó este ataque contra Kiev, y del mismo modo, Ucrania recientemente golpeó las refinerías de petróleo de Rusia", añadió Leavitt.

Al menos 19 personas murieron cuando misiles y drones rusos arrasaron apartamentos en uno de los ataques más grandes de la guerra. También fueron golpeados una misión de la Unión Europea y un edificio cultural del gobierno británico.

Esta combinación de fotografías de archivo, creada el 8 de agosto de 2025, muestra al presidente ruso Vladímir Putin (izq.) y al presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

Quizá ni Rusia ni Ucrania están listos para terminar la guerra, dice vocera de la Casa Blanca

Trump prometió terminar la guerra en Ucrania dentro de las primeras 24 horas tras asumir el cargo, en enero pasado, pero desde entonces ha admitido que es más difícil de lo que esperaba.

Una cumbre con el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska a principios de este mes no logró producir avances.

Leavitt dijo que Trump trabajó "más arduamente que nadie" por la paz, pero se hizo eco de comentarios anteriores del presidente estadounidense culpando parcialmente a Ucrania, que fue invadida por Rusia en febrero de 2022.

"Quizás ninguno de los dos lados de esta guerra estén listos para terminarla por sí mismos", dijo Leavitt.

"El presidente quiere que termine, pero los líderes de estos dos países (...) también deben querer que termine", afirmó.

El enviado especial de Trump para Ucrania, Keith Kellogg, había advertido anteriormente que los ataques rusos contra "civiles inocentes" podrían socavar los esfuerzos de paz del presidente estadounidense.

