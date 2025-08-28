Más Información

Cártel de Sinaloa infiltró gestión de Quirino y el inicio de la de Rocha Moya

Alito Moreno lo jala y Noroña intenta zafarse; ve aquí en cámara lenta quién inició la trifulca del Senado

Con orden de captura van en combo contra “Los Chapitos”

Noroña denunciará penalmente a Alito Moreno por lesiones; citan a sesión urgente en el Senado

Además de Noroña y Alito Moreno... ellos son los involucrados y testigos en la riña del Senado

"EU no olvida cuando hay un atentado contra sus instituciones"; Francisco Rivas analiza presiones de Trump en Con los de Casa

Crean fondo para apoyar a las madres buscadoras

Ulises "El Mamado" Pinto se convierte en testigo colaborador de la FGR; es el segundo al mando de “La Barredora”

Artículo 19 condena difusión de información de Azucena Uresti por Noroña; periodista fue amenazada por cárteles, recuerda

Asesinan a 9 mujeres diariamente en México de enero a julio del 2025; Guanajuato encabeza lista con 224 víctimas

Son 349 los puntos recurrentes de encharcamientos en CDMX

“Tenemos que trabajar para disminuir la pobreza”

El comunicó una lista de 12 proyectos que serán realizados por empresas suizas y que financiará directamente para la , entre los que figuran principalmente obras de infraestructuras en los sectores de la energía, la vivienda y el transporte público.

Asimismo habrá un proyecto para el desminado del que se encargará la , que tendrá a su cargo la construcción de un taller de mantenimiento y reparación de máquinas utilizadas para ese fin, así como para la adquisición de herramientas modernas.

El presupuesto asignado al conjunto de obras será de 100 millones de francos (107 millones de euros) y han sido atribuidos a proyectos examinados conjuntamente por la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza y el Ministerio de Economía, Medio Ambiente y Agricultura de Ucrania.

Las iniciativas seleccionadas se podrán en marcha antes de fin de año. Foto: EFE
Las iniciativas seleccionadas se podrán en marcha antes de fin de año. Foto: EFE

El Gobierno suizo financiará 93 millones del total y el resto será cubierto por empresas suizas y socios ucranianos.

Las iniciativas seleccionadas se podrán en marcha antes de fin de año, según el plan acordado y que ha sido anunciado con motivo de la visita a Suiza de la primera ministra de Ucrania, Yulia Svyrydenko.

Entre los proyectos concretos figura la producción de línea de contacto para el sistema ferroviario de Ucrania, la construcción de casas modulares prefabricadas para los desplazados internos, la instalación de sistemas solares y de estaciones de bombeo de agua en el este del país o la creación de un centro de radioterapia para el tratamiento de cáncer.

En varios casos se establece que se utilizarán materiales locales, sostenibles y que se creará empleo entre la población.

