Washington. El presidente de Estados Unidos, , dijo este lunes que lo llaman "el presidente de Europa" por su gestión de la y por conseguir que los líderes de la OTAN acordasen elevar el gasto en defensa hasta el 5%.

"Respetan a su presidente (en referencia a él mismo) hasta tal punto que, en broma, me llaman el presidente de Europa, lo cual es un honor", declaró Trump a los periodistas en el durante un acto para firmar órdenes ejecutivas.

Mientras hablaba sobre la oposición demócrata y los acusaba de financiar protestas para "tratar de destruir el país", Trump apuntó que, a su juicio, "es ahora, con diferencia, el país más respetado del mundo".

Según dijo, haber recuperado este respeto, que niega que existiera durante la presidencia de su predecesor, Joe Biden, se debe al liderazgo que ha mostrado ante algunos socios europeos.

"Lo vieron con los líderes europeos", apuntó Trump en relación con la cumbre que mantuvo el pasado 18 de septiembre en la Casa Blanca con el presidente ucraniano, , y varios líderes europeos como la presidenta de la Comisión Europea, , y el presidente francés, Emmanuel Macron, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz.

"Me gustan esas personas. Son buenas personas. Son grandes líderes", afirmó Trump, que aseguró que "fue una gran reunión, y nuestro país (Estados Unidos) vuelve a ser respetado".

Trump también destacó el compromiso que ha arrancado de líderes de la OTAN para aumentar sus cuotas a la Alianza Atlántica.

"Lo vieron con la , donde acordaron pasar del 2% al 5%", recordó sobre el acuerdo alcanzado por los países de la Alianza para incrementar el gasto nacional en partidas relacionadas hasta el 5% de su PIB.

