El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pidió dar "garantías de seguridad sólidas" para Ucrania con el objetivo de asegurar que Rusia respete un posible acuerdo de paz y prevenir otra invasión.

"Será esencial contar con garantías de seguridad sólidas y eso es lo que estamos tratando de definir ahora" para asegurarnos que Rusia "no intente nunca más apoderarse de ni siquiera un km2" de territorio ucraniano, dijo Rutte en una comparecencia junto al presidente, Volodimir Zelensky.

El presidente estadounidense, Donald Trump, acogió el lunes en la Casa Blanca a Zelensky y a varios líderes europeos, en una reunión a la que también asistió Rutte.

Lee también Rusia realiza uno de los mayores ataques aéreos contra Ucrania; lanza 574 drones y 40 misiles balísticos

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó durante esta semana que un diálogo sobre las garantías de seguridad para Ucrania sin la participación de su país "no llevará a ninguna parte".

Zelensky afirmó que "las garantías consisten en lo que los aliados puedan ofrecer a Ucrania y en lo que el ejército ucraniano" sea una vez que termine la guerra.

"Es demasiado pronto para decir quién puede proporcionar personal militar, quién puede proporcionar inteligencia, quién tiene presencia en el mar o en el aire y quién está dispuesto a proporcionar financiamiento", añadió el mandatario.

Lee también Reunión con Putin podría ser en una o dos semanas: Zelensky; primero garantías de seguridad y luego encuentro, advierte

Rutte se pronunció en el mismo sentido y dijo que es "demasiado pronto para decir exactamente cuál será el resultado", pero afirmó que "está claro que Estados Unidos estará involucrado".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc