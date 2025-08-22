Más Información

Suman 78 mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz; “están en buenas condiciones”, asegura Rutilio Escandón

Suman 78 mexicanos detenidos en Alligator Alcatraz; “están en buenas condiciones”, asegura Rutilio Escandón

La mañanera de Sheinbaum, 22 de agosto, minuto a minuto

La mañanera de Sheinbaum, 22 de agosto, minuto a minuto

ONU declara la hambruna en Gaza, la primera en Medio Oriente: "no hay hambruna", responde Israel

ONU declara la hambruna en Gaza, la primera en Medio Oriente: "no hay hambruna", responde Israel

Policía que mató a joven en Venustiano Carranza es acusado de homicidio; abogados alegan legítima defensa

Policía que mató a joven en Venustiano Carranza es acusado de homicidio; abogados alegan legítima defensa

Horror y pánico en la Copa Sudamericana; imágenes del drama en el Independiente vs U de Chile, en Argentina

Horror y pánico en la Copa Sudamericana; imágenes del drama en el Independiente vs U de Chile, en Argentina

Economía mexicana crece 0.6% en segundo trimestre del año; avanza ligeramente por debajo de lo esperado

Economía mexicana crece 0.6% en segundo trimestre del año; avanza ligeramente por debajo de lo esperado

Jueza ordena no mantener incomunicado a Julio César Chávez Jr; boxeador reclama "privación ilegal de la libertad"

Jueza ordena no mantener incomunicado a Julio César Chávez Jr; boxeador reclama "privación ilegal de la libertad"

Genaro Lozano rechaza homofobia tras ser nombrado embajador de Italia; "que no te detenga el odio"

Genaro Lozano rechaza homofobia tras ser nombrado embajador de Italia; "que no te detenga el odio"

Hay drenajes perforados en San Lázaro pese a inversión de 7 mdp en tuberías en 2023; "vamos a repararlo", dice Monreal

Hay drenajes perforados en San Lázaro pese a inversión de 7 mdp en tuberías en 2023; "vamos a repararlo", dice Monreal

Noroña se lanza contra ministra Ríos Farjat por declaraciones sobre AMLO; la llama "vocera de la derecha"

Noroña se lanza contra ministra Ríos Farjat por declaraciones sobre AMLO; la llama "vocera de la derecha"

Detienen a 13 presuntos involucrados en el motín del penal de Tuxpan que dejó nueve muertos; tres son funcionarios

Detienen a 13 presuntos involucrados en el motín del penal de Tuxpan que dejó nueve muertos; tres son funcionarios

Metro implementa marcha de seguridad en seis líneas por lluvias en la CDMX

Metro implementa marcha de seguridad en seis líneas por lluvias en la CDMX

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, pidió dar "garantías de seguridad sólidas" para Ucrania con el objetivo de asegurar que Rusia respete un posible acuerdo de paz y prevenir otra invasión.

"Será esencial contar con garantías de seguridad sólidas y eso es lo que estamos tratando de definir ahora" para asegurarnos que Rusia "no intente nunca más apoderarse de ni siquiera un km2" de territorio ucraniano, dijo Rutte en una comparecencia junto al presidente, Volodimir Zelensky.

El presidente estadounidense, Donald Trump, acogió el lunes en la Casa Blanca a Zelensky y a varios líderes europeos, en una reunión a la que también asistió Rutte.

Lee también

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, afirmó durante esta semana que un diálogo sobre las garantías de seguridad para Ucrania sin la participación de su país "no llevará a ninguna parte".

Zelensky afirmó que "las garantías consisten en lo que los aliados puedan ofrecer a Ucrania y en lo que el ejército ucraniano" sea una vez que termine la guerra.

"Es demasiado pronto para decir quién puede proporcionar personal militar, quién puede proporcionar inteligencia, quién tiene presencia en el mar o en el aire y quién está dispuesto a proporcionar financiamiento", añadió el mandatario.

Lee también

Rutte se pronunció en el mismo sentido y dijo que es "demasiado pronto para decir exactamente cuál será el resultado", pero afirmó que "está claro que Estados Unidos estará involucrado".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Licencia de conducir permanente: estos son los módulos disponibles en fin de semana. Foto: Adobe

Licencia de conducir permanente: estos son los módulos disponibles en fin de semana

Pensión Bienestar: ¿Cuántos pagos quedan en 2025 y cuándo los depositan? FECHA. Foto: Banco del Bienestar / Adobe / Secretaria de Bienestar

Pensión Bienestar: ¿Cuántos pagos quedan en 2025 y cuándo los depositan? FECHA

La beca de estancia en Estados Unidos la ofrece Comexus. Foto: iStock

Beca para estudiar en Estados Unidos con manutención mensual de hasta $4,805 dólares

Visa americana. Foto: iStock

¿Quieres renovar tu visa americana rápido? Aquí te decimos dónde y cómo hacerlo

Visa americana. Foto: iStock

¿Vas de viaje? 5 acciones que podrían poner en riesgo tu ingreso a Estados Unidos