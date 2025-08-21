Rusia realiza uno de los mayores ataques aéreos contra Ucrania; lanza 574 drones y 40 misiles balísticos

Kiev. Rusia lanzó uno de sus mayores ataques aéreos del año contra Ucrania, con 574 drones y 40 misiles balísticos y de crucero lanzados durante la noche, según dijo la Fuerza Aérea ucraniana, mientras una reciente iniciativa diplomática para detener la guerra de tres años intenta ganar impulso.

El ataque golpeó principalmente regiones en el oeste del país, señaló la Fuerza Aérea, donde se cree que se transporta y almacena gran parte de la ayuda militar proporcionada por los aliados occidentales de Ucrania. Los bombardeos mataron al menos a una persona e hirieron a otras 15, según las autoridades.

Fue el tercer mayor ataque aéreo de Rusia este año en términos de número de drones disparados y el octavo más grande en términos de misiles, según cifras oficiales. La mayoría de estos ataques rusos han golpeado áreas civiles.

Una foto facilitada por la Fiscalía de la Región de Zakarpatia muestra el lugar de un ataque ruso contra una instalación industrial, tras un ataque masivo nocturno en Mukachevo, en el oeste de Ucrania, el 21 de agosto de 2025. Al menos 16 personas resultaron heridas en Mukachevo después de que Rusia lanzara un ataque combinado a gran escala con al menos 40 misiles de diferentes tipos y 574 drones en toda Ucrania, según el Servicio Estatal de Emergencias. (Rusia, Ucrania). Foto: EFE

Los ataques ocurrieron durante un renovado esfuerzo liderado por Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz tras la invasión de Rusia a su vecino en febrero de 2022. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló sobre la guerra con el presidente ruso, Vladímir Putin, en Alaska la semana pasada, y a principios de esta semana recibió al presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, y a líderes europeos en la Casa Blanca.

Rusia ha disparado casi mil drones y misiles de largo alcance contra Ucrania desde las conversaciones en la Casa Blanca. Rusia dice que apuntó a blancos de industria militar.

Ucrania y los líderes europeos han acusado a Putin de dar largas ante esfuerzos de paz como una propuesta de Ucrania de un alto el fuego y la oferta de Zelensky de reunirse con el líder ruso. El Kremlin ha recibido esas opciones con frialdad.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, condenó el ataque, diciendo que se llevó a cabo “como si nada estuviera cambiando en absoluto”.

El ministerio ruso de Defensa dijo que los ataques apuntaron a “empresas del complejo militar-industrial ucraniano”. Afirmó que el ataque golpeó fábricas de drones, depósitos de almacenamiento y sitios de lanzamiento de misiles, así como áreas donde se reunían tropas ucranianas. Rusia ha negado repetidamente atacar áreas civiles de Ucrania.

Moscú no ha mostrado señales de buscar negociaciones significativas para poner fin a la guerra, dijo Zelensky. Instó a la comunidad internacional a responder con una presión más fuerte sobre Moscú, incluidas sanciones y aranceles más severos.

Personas caminan en el lugar de un ataque ruso contra una zona residencial tras un masivo ataque nocturno en Lviv, Ucrania, el 21 de agosto de 2025, en medio de la invasión en curso. Una persona murió y al menos otras tres resultaron heridas en la ciudad occidental ucraniana después de que Rusia lanzara un ataque a gran escala con al menos 40 misiles de diferentes tipos y 574 drones por todo el país, según el Servicio Estatal de Emergencias. (Rusia, Ucrania, Leópolis). Foto: EFE

Mientras tanto, Ucrania ha mantenido sus ataques con drones de largo alcance de producción nacional en infraestructuras dentro de Rusia que apoyan el esfuerzo bélico de Moscú. Entre otros objetivos, ha golpeado refinerías de petróleo, y los precios mayoristas de la gasolina en Rusia han alcanzado máximos históricos en los últimos días.

Casi todos los misiles nocturnos fueron disparados desde dentro de Rusia. Se adentraron mucho en el territorio occidental ucraniano, cerca de la frontera con Hungría.

Las partes occidentales de Ucrania están lejos de la línea del frente del campo de batalla en el este y sur del país, donde una guerra de desgaste ha matado a decenas de miles de soldados en ambos bandos.

En la ciudad occidental de Leópolis, una persona murió y tres resultaron heridas cuando el ataque dañó 26 edificios residenciales, un jardín de infancia y edificios administrativos, escribió el jefe regional, Maksym Kozytskyi en Telegram.

La Oficina del Fiscal Regional dijo que tres misiles de crucero rusos con municiones de racimo golpearon la ciudad.

Una planta electrónica estadounidense cerca de la frontera con Hungría también fue atacada, según Andy Hunder, presidente de la Cámara de Comercio Estadounidense en Ucrania. La fábrica Flex es una de las mayores inversiones estadounidenses en Ucrania, dijo Hunder a The Associated Press por teléfono.

Personas caminan en el lugar de un ataque ruso contra una zona residencial tras un masivo ataque nocturno en Lviv, Ucrania, el 21 de agosto de 2025, en medio de la invasión en curso. Una persona murió y al menos otras tres resultaron heridas en la ciudad occidental ucraniana después de que Rusia lanzara un ataque a gran escala con al menos 40 misiles de diferentes tipos y 574 drones por todo el país, según el Servicio Estatal de Emergencias. (Rusia, Ucrania, Leópolis). Foto: EFE

En el momento del impacto, 600 trabajadores del turno de noche estaban en las instalaciones y seis de ellos resultaron heridos, dijo Hunder. Los ataques rusos a Ucrania desde que lanzó su invasión han dañado propiedades pertenecientes a más de la mitad de los aproximadamente 600 miembros de la cámara, agregó.

“El mensaje está claro: Rusia no está buscando la paz. Rusia está atacando negocios estadounidenses en Ucrania, humillando a los negocios estadounidenses”, dijo Hunder.

En comentarios del miércoles que estaban embargados hasta el jueves, Zelensky dijo que Ucrania llevará a cabo reuniones intensivas para entender qué tipo de garantías de seguridad están dispuestos a proporcionar sus aliados.

Asesores de seguridad nacional y funcionarios militares estaban trabajando en los detalles, y Zelensky cree que estarán más claros dentro de 10 días. Luego espera estar listo para mantener conversaciones directas con el presidente ruso, Vladímir Putin, por primera vez desde la invasión a gran escala.

Las conversaciones también podrían llevarse a cabo en un formato trilateral junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo Zelensky.

Se está debatiendo un lugar para la reunión con Suiza, Austria y Turquía como posibilidades, agregó Zelensky.

Una foto facilitada por el Servicio Estatal de Emergencias muestra a rescatistas ucranianos trabajando en el lugar de un ataque ruso contra una zona residencial tras un masivo ataque nocturno en Lviv, Ucrania, el 21 de agosto de 2025, en medio de la invasión en curso. Una persona murió y al menos otras tres resultaron heridas en la ciudad occidental ucraniana después de que Rusia lanzara un ataque a gran escala con al menos 40 misiles de diferentes tipos y 574 drones por todo el país, según el Servicio Estatal de Emergencias. (Rusia, Ucrania, Leópolis). Foto: EFE

El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, dijo el miércoles que trabajar en arreglos de seguridad en Ucrania sin la participación de Moscú no funcionaría, según la agencia estatal de noticias RIA Novosti.

Zelensky dijo que en su reunión con Trump en la Oficina Oval el lunes buscó convencer al presidente estadounidense de que la situación en el campo de batalla no era tan mala para Ucrania como Putin la retrataba.

Zelensky señaló errores en el mapa estadounidense de la línea del frente que, según él, mostraban a Rusia controlando más territorio del que realmente tiene.

