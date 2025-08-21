Más Información

Director de la DEA elogia "disposición sin precedentes" de México a cooperar con EU; autoridades mexicanas desmienten operación conjunta

Con la DEA, ni a la esquina; crece desconfianza mutua

Tribunal Electoral ignora los acordeones y avala la elección del Poder Judicial

Rusia realiza uno de los mayores ataques aéreos contra Ucrania; lanza 574 drones y 40 misiles balísticos

"Oye, estoy sentado frente a 'Andy' López"; así le revelaron a Claudio Ochoa las vacaciones del heredero de AMLO en Tokio

"Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana"; Sheinbaum presume máximo histórico de inversión directa de 34.2 mmdd

Estos fueron los vehículos usados en el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; siguen investigaciones

Exabogada de “El Chapo” denuncia al presidente de Defensorxs por violencia política; Meta entrega información del activista

Brozo y Loret ven “la destrucción del legado de López Obrador” tras polémicas de la 4T; reviven caso de “La Barredora”

"¡Traidor!", llama Lilly Téllez a Noroña por apoyar a Maduro; "la única traidora es usted", responde el morenista

Metro CDMX reduce su velocidad por lluvias; implementan marcha de seguridad en seis líneas

A tres meses del asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz; 13 detenidos y 5 vehículos involucrados, esto se sabe del caso

Kiev. lanzó uno de sus mayores ataques aéreos del año contra , con 574 drones y 40 misiles balísticos y de crucero lanzados durante la noche, según dijo la Fuerza Aérea ucraniana, mientras una reciente iniciativa diplomática para detener la guerra de tres años intenta ganar impulso.

El ataque golpeó principalmente regiones en el oeste del país, señaló la Fuerza Aérea, donde se cree que se transporta y almacena gran parte de la ayuda militar proporcionada por los aliados occidentales de Ucrania. Los bombardeos mataron al menos a una persona e hirieron a otras 15, según las autoridades.

Fue el tercer mayor de Rusia este año en términos de número de drones disparados y el octavo más grande en términos de misiles, según cifras oficiales. La mayoría de estos ataques rusos han golpeado áreas civiles.

Una foto facilitada por la Fiscalía de la Región de Zakarpatia muestra el lugar de un ataque ruso contra una instalación industrial, tras un ataque masivo nocturno en Mukachevo, en el oeste de Ucrania, el 21 de agosto de 2025. Al menos 16 personas resultaron heridas en Mukachevo después de que Rusia lanzara un ataque combinado a gran escala con al menos 40 misiles de diferentes tipos y 574 drones en toda Ucrania, según el Servicio Estatal de Emergencias. (Rusia, Ucrania). Foto: EFE
Los ataques ocurrieron durante un renovado esfuerzo liderado por Estados Unidos para alcanzar un acuerdo de paz tras la invasión de Rusia a su vecino en febrero de 2022. El presidente de Estados Unidos, , habló sobre la guerra con el presidente ruso,, en Alaska la semana pasada, y a principios de esta semana recibió al presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, y a líderes europeos en la Casa Blanca.

Rusia ha disparado casi mil drones y misiles de largo alcance contra Ucrania desde las conversaciones en la Casa Blanca. Rusia dice que apuntó a blancos de industria militar.

Ucrania y los líderes europeos han acusado a Putin de dar largas ante esfuerzos de paz como una propuesta de Ucrania de un alto el fuego y la oferta de Zelensky de reunirse con el líder ruso. El Kremlin ha recibido esas opciones con frialdad.

El presidente ucraniano, , condenó el ataque, diciendo que se llevó a cabo “como si nada estuviera cambiando en absoluto”.

El ministerio ruso de Defensa dijo que los ataques apuntaron a “empresas del complejo militar-industrial ucraniano”. Afirmó que el ataque golpeó fábricas de , depósitos de almacenamiento y sitios de lanzamiento de misiles, así como áreas donde se reunían tropas ucranianas. Rusia ha negado repetidamente atacar áreas civiles de Ucrania.

Moscú no ha mostrado señales de buscar negociaciones significativas para poner fin a la , dijo Zelensky. Instó a la comunidad internacional a responder con una presión más fuerte sobre Moscú, incluidas sanciones y aranceles más severos.

Personas caminan en el lugar de un ataque ruso contra una zona residencial tras un masivo ataque nocturno en Lviv, Ucrania, el 21 de agosto de 2025, en medio de la invasión en curso. Una persona murió y al menos otras tres resultaron heridas en la ciudad occidental ucraniana después de que Rusia lanzara un ataque a gran escala con al menos 40 misiles de diferentes tipos y 574 drones por todo el país, según el Servicio Estatal de Emergencias. (Rusia, Ucrania, Leópolis). Foto: EFE
Mientras tanto, Ucrania ha mantenido sus ataques con drones de largo alcance de producción nacional en infraestructuras dentro de Rusia que apoyan el esfuerzo bélico de Moscú. Entre otros objetivos, ha golpeado, y los precios mayoristas de la gasolina en Rusia han alcanzado máximos históricos en los últimos días.

Casi todos los misiles nocturnos fueron disparados desde dentro de Rusia. Se adentraron mucho en el territorio occidental ucraniano, cerca de la frontera con .

Las partes occidentales de Ucrania están lejos de la línea del frente del campo de batalla en el este y sur del país, donde una guerra de desgaste ha matado a decenas de miles de soldados en ambos bandos.

En la ciudad occidental de Leópolis, una persona murió y tres resultaron heridas cuando el ataque dañó 26 edificios residenciales, un jardín de infancia y edificios administrativos, escribió el jefe regional, Maksym Kozytskyi en Telegram.

La Oficina del Fiscal Regional dijo que tres misiles de crucero rusos con municiones de racimo golpearon la ciudad.

Una planta electrónica estadounidense cerca de la frontera con también fue atacada, según Andy Hunder, presidente de la Cámara de Comercio Estadounidense en Ucrania. La fábrica Flex es una de las mayores inversiones estadounidenses en Ucrania, dijo Hunder a The Associated Press por teléfono.

Personas caminan en el lugar de un ataque ruso contra una zona residencial tras un masivo ataque nocturno en Lviv, Ucrania, el 21 de agosto de 2025, en medio de la invasión en curso. Una persona murió y al menos otras tres resultaron heridas en la ciudad occidental ucraniana después de que Rusia lanzara un ataque a gran escala con al menos 40 misiles de diferentes tipos y 574 drones por todo el país, según el Servicio Estatal de Emergencias. (Rusia, Ucrania, Leópolis). Foto: EFE
En el momento del impacto, 600 trabajadores del turno de noche estaban en las instalaciones y seis de ellos resultaron heridos, dijo Hunder. Los a Ucrania desde que lanzó su invasión han dañado propiedades pertenecientes a más de la mitad de los aproximadamente 600 miembros de la cámara, agregó.

“El mensaje está claro: Rusia no está buscando la paz. Rusia está atacando negocios estadounidenses en Ucrania, humillando a los negocios estadounidenses”, dijo Hunder.

En comentarios del miércoles que estaban embargados hasta el jueves, Zelensky dijo que Ucrania llevará a cabo reuniones intensivas para entender qué tipo de están dispuestos a proporcionar sus aliados.

Asesores de seguridad nacional y funcionarios militares estaban trabajando en los detalles, y Zelensky cree que estarán más claros dentro de 10 días. Luego espera estar listo para mantener conversaciones directas con el presidente ruso, Vladímir Putin, por primera vez desde la invasión a gran escala.

Las conversaciones también podrían llevarse a cabo en un formato trilateral junto con el presidente de Estados Unidos, , dijo Zelensky.

Se está debatiendo un lugar para la reunión con Suiza, Austria y Turquía como posibilidades, agregó Zelensky.

Una foto facilitada por el Servicio Estatal de Emergencias muestra a rescatistas ucranianos trabajando en el lugar de un ataque ruso contra una zona residencial tras un masivo ataque nocturno en Lviv, Ucrania, el 21 de agosto de 2025, en medio de la invasión en curso. Una persona murió y al menos otras tres resultaron heridas en la ciudad occidental ucraniana después de que Rusia lanzara un ataque a gran escala con al menos 40 misiles de diferentes tipos y 574 drones por todo el país, según el Servicio Estatal de Emergencias. (Rusia, Ucrania, Leópolis). Foto: EFE
El ministro ruso de Exteriores, , dijo el miércoles que trabajar en arreglos de seguridad en Ucrania sin la participación de Moscú no funcionaría, según la agencia estatal de noticias RIA Novosti.

Zelensky dijo que en su reunión con Trump en la el lunes buscó convencer al presidente estadounidense de que la situación en el campo de batalla no era tan mala para Ucrania como Putin la retrataba.

Zelensky señaló errores en el mapa estadounidense de la línea del frente que, según él, mostraban a Rusia controlando más territorio del que realmente tiene.

