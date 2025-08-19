Más Información

Caracas.- El gobierno de suspendió y prohibió en todo el país, por 30 días prorrogables, la compra, venta, fabricación, importación, distribución, instrucción, capacitación, adiestramiento, registro y las operaciones de vuelos relacionadas con aeronaves pilotadas a distancia (RPA, drones), así como sus partes y componentes, informó este martes el Ministerio de Transporte.

De igual forma, la medida aplica tanto para RPA que sean "remotamente pilotadas o no pilotadas y aeromodelos", agregó la cartera de Estado, que indicó que la decisión entra en vigencia a partir de su fecha de publicación, el 18 de agosto, según la Gaceta Oficial.

Además, indicó que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) será el encargado de dar cumplimiento a esta directriz y podrá "resolver aspectos no previstos en la resolución".

Lee también

El lunes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció el despliegue de 4.5 millones de milicianos, componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en todo el país, luego de que Estados Unidos aumentara a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.

Maduro indicó que esto forma parte de un "plan de paz", por lo que hizo un llamado a las milicias a estar "preparadas, activadas y armadas".

"El plan de paz, que es desplegar toda la capacidad miliciana en el territorio y por sectores, establecer la capacidad de la milicia nacional bolivariana en todos los territorios del país", añadió, sin precisar en qué zonas del país estarán los milicianos.

Estados Unidos comenzó a desplegar a 4 mil agentes -principalmente infantes de Marina- en las aguas de Latinoamérica y el Caribe para combatir a los cárteles del narcotráfico, además que reforzó su presencia con aviones, barcos y lanzamisiles.

Lee también

La información fue dada a conocer primero por la cadena CNN el viernes, que citó a dos fuentes de la defensa estadounidense, y luego corroborada por otros medios.

Tras ese anuncio, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo que las autoridades locales también están desplegadas en las aguas del país suramericano.

