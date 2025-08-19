EU envía destructores con misiles guiados cerca de Venezuela, reporta AP; Maduro lanza amenaza

En las próximas 36 horas, tres destructores estadounidenses (buques de guerra) con misiles guiados Aegis llegarán a las costas de Venezuela en el marco de un despliegue ordenado por Estados Unidos con el fin de combatir amenazas de seguridad en la región, específicamente la que plantean los carteles de droga. Así lo confirmó este martes la agencia de noticias AP, que cita a un funcionario estadounidense al tanto de la planificación.

La semana pasada, el Pentágono ya había adelantado información sobre el despliegue de buques y otras fuerzas estadounidenses en la región, al señalar que enviaría a la zona al Grupo Anfibio de Despliegue Inmediato (Iwo Jima Amphibious Ready Group).

Además, Washington había anunciado el despliegue en el área de la Unidad Expedicionaria de Marines (MEU).

Un oficial del Departamento de Defensa confirmó a la AP que los activos militares han sido asignados a la región en apoyo de los esfuerzos contra el narcotráfico. El funcionario, que tampoco estaba autorizado para comentar sobre la planificación militar, dijo que los buques serían desplegados “a lo largo de varios meses”.

Los destructores que llegarán a las costas de Venezuela, según AP, serán:

USS Gravely . Se trata de un destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke. Cuenta con un sistema de lanzamiento vertical (VLS) Mark 41, con capacidad para lanzar misiles de crucero Tomahawk, misiles antiaéreos Standard (SM-2, SM-3, SM-6), misiles antisubmarinos ASROC. Cañón naval Mark 45 de 5 pulgadas (127 mm). Sistema de defensa cercana Phalanx CIWS. Misiles antibuque Harpoon. Tiene un sistema de misiles Aegis, sistema de radar y control de fuego integrado que puede rastrear y guiar misiles contra múltiples objetivos simultáneamente.

. Se trata de un destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke. Cuenta con un sistema de lanzamiento vertical (VLS) Mark 41, con capacidad para lanzar misiles de crucero Tomahawk, misiles antiaéreos Standard (SM-2, SM-3, SM-6), misiles antisubmarinos ASROC. Cañón naval Mark 45 de 5 pulgadas (127 mm). Sistema de defensa cercana Phalanx CIWS. Misiles antibuque Harpoon. Tiene un sistema de misiles Aegis, sistema de radar y control de fuego integrado que puede rastrear y guiar misiles contra múltiples objetivos simultáneamente. USS Jason Dunham. Es un destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, con características similares al Gravely.

Es un destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke, con características similares al Gravely. USS Sampson. Es un destructor de misiles guiados de la clase Arleigh Burke.

El mayor despliegue de EU en el Caribe desde 1989

Tal como indicó El Tiempo, se trata del mayor despliegue de Estados Unidos en la región desde la invasión de Panamá en 1989, y se produce después de que, en febrero, Trump designara al Tren de Aragua de Venezuela, a la MS-13 en El Salvador y a seis grupos con base en México como organizaciones terroristas extranjeras. Posteriormente sumó al venezolano Cártel de los Soles, al que liga con el gobierno de Maduro, a la lista.

En total, unos 4 mil marines e infantes de marina serían desplegados en la región en el marco de la operación lanzada por el presidente Donald Trump en el sur del Caribe.

Un funcionario de la administración actual indicó a la agencia Reuters que la misión también incluirá aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.

El objetivo, indicaron las fuentes, es que los equipos estadounidenses operen en "espacio aéreo internacional y aguas internacionales".

"Los activos navales pueden utilizarse no sólo para llevar a cabo operaciones de inteligencia y vigilancia, sino también como plataforma de lanzamiento para ataques selectivos si se toma una decisión", dijo la citada agencia.

La semana pasada, tras hacerse pública la noticia del despliegue de Estados Unidos en el Caribe, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, respondió durante una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión en la que indicó que sus tropas estaban desplegadas en el Caribe para defender su territorio.

"Nosotros también estamos desplegados. Estamos desplegados en todo el Caribe que nos corresponde, en nuestro mar, propiedad, territorio venezolano", dijo Cabello.

Y agregó: "Esa sí es la verdad. Lo demás son inventos".

Aunque sin referirse directamente al tema, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también aseguró que defenderán su mar y no permitirán que "ningún imperio" toque suelo sagrado de Venezuela.

"Nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros, las liberamos nosotros, las vigilamos y las patrullamos nosotros. Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela", dijo Maduro en un discurso.

Este lunes, Maduro también anunció el despliegue de 4.5 millones de milicianos en respuesta a las "amenazas" de Estados Unidos.

"Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4.5 millones de milicianos de todo el territorio nacional, milicias preparadas, activadas y armadas", dijo Maduro en un acto transmitido por la TV.

El líder chavista ordenó "tareas" contra "la renovación de las amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias" de Estados Unidos contra Venezuela.

