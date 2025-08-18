Más Información
Caracas. El presidente venezolano Nicolás Maduro anunció este lunes el despliegue de 4.5 millones de milicianos en respuesta a las "amenazas" de Estados Unidos que elevó la recompensa por información que conduzca a su captura y lanzó una operación antinarcóticos con militares en el Caribe.
"Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4.5 millones de milicianos de todo el territorio nacional, milicias preparadas, activadas y armadas", dijo Maduro en un acto transmitido por la TV, al ordenar "tareas" contra "la renovación de las amenazas extravagantes, estrambóticas y estrafalarias" de Estados Unidos contra Venezuela.
mgm