EU dice estar preparado para usar "todo su poder" y frenar el narcotráfico en Venezuela; confirma despliegue militar

CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU; orden de FinCEN equivale a una "pena de muerte institucional", alega

"No hay ningún acuerdo con la DEA"; Sheinbaum rechaza participación de México en el Proyecto Portero

Una más; crece historial de desencuentros de la DEA con México

EU entrega a México a Julio César Chávez Jr; está en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora

Proyecto Portero: ¿En qué consiste la iniciativa de la DEA? México dice que no participa

Ante el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, en donde el gobierno de anunció una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, , la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llamo al no intervencionismo y llamó a resolver las diferencias con diálogo.

“No al intervencionismo, eso no sólo es convicción, sino que está en la Constitución (…) La no intervención, todo se resuelve con diálogo”.

En su conferencia mañanera, la Mandataria federal recordó que los principios de política exterior de México plasmada en la Constitución señalan la autodeterminación de los pueblos, al no intervención, y la solución pacífica de controversias.

“Lo dice claramente nuestra Constitución y es nuestra posición siempre: la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la solución pacífica de controversias“, dijo.

A pregunta expresa sobre si haría un llamado para acabar con la tensión entre ambos países, la Mandataria federal respondió:

“La no intervención, todo se resuelve con diálogo”, dijo en .

EU ofrece recompensa por Maduro

El pasado 7 de agosto, el gobierno de Estados Unidos anunció hoy una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

En respuesta, ayer el presidente venezolano Nicolás Maduro anunció el despliegue de 4.5 millones de milicianos en respuesta a las "amenazas" de Estados Unidos que elevó la recompensa por información que conduzca a su captura y lanzó una operación antinarcóticos con militares en el Caribe.

