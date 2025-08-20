Más Información

Pemex reconoce robo de 50 equipos de respiración en plataforma de Campeche; piratas la asaltaron y escaparon

Pemex reconoce robo de 50 equipos de respiración en plataforma de Campeche; piratas la asaltaron y escaparon

Bajo investigación, policía que disparó y mató a joven tras pelea en la Ciudad de México; video se hizo viral

Bajo investigación, policía que disparó y mató a joven tras pelea en la Ciudad de México; video se hizo viral

Pese a negativa de Sheinbaum, DEA afirma que Proyecto Portero es binacional; insiste en que se realiza junto con autoridades mexicanas

Pese a negativa de Sheinbaum, DEA afirma que Proyecto Portero es binacional; insiste en que se realiza junto con autoridades mexicanas

"Nos chocó otro tren"; los testimonios del percance del Tren Maya

"Nos chocó otro tren"; los testimonios del percance del Tren Maya

Reviven frase de “El Clan”, ligado a corrupción en el Tren Maya: “Ya cuando se descarrile va a ser otro pedo”

Reviven frase de “El Clan”, ligado a corrupción en el Tren Maya: “Ya cuando se descarrile va a ser otro pedo”

De tenis rojos y pants. Así entregó EU a Julio César Chávez Jr. a México; embajador Jonhson comparte foto y destaca colaboración

De tenis rojos y pants. Así entregó EU a Julio César Chávez Jr. a México; embajador Jonhson comparte foto y destaca colaboración

Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en CDMX; el agente fue detenido y video se hace viral

Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en CDMX; el agente fue detenido y video se hace viral

Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados

Sin aplausos para Lenia Batres, termina una era en la Corte; Piña, Ríos Farjat y Laynez, los más ovacionados

EU pinta de negro el muro fronterizo; quiere que esté “más caliente” y sea más difícil de trepar para los migrantes

EU pinta de negro el muro fronterizo; quiere que esté “más caliente” y sea más difícil de trepar para los migrantes

Propone Sheinbaum a Genaro Lozano como embajador en Italia; esta es su experiencia

Propone Sheinbaum a Genaro Lozano como embajador en Italia; esta es su experiencia

Muere Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en un tiroteo; habría sido un ajuste de cuentas

Muere Ernesto Barajas, vocalista de Enigma Norteño, en un tiroteo; habría sido un ajuste de cuentas

Poder Judicial resuelve que “Quién es Quién de las Mentiras” de AMLO violó derechos de críticos; destaca caso de Max Kaiser

Poder Judicial resuelve que “Quién es Quién de las Mentiras” de AMLO violó derechos de críticos; destaca caso de Max Kaiser

Washington.— El envío de barcos de guerra, aviones y tropas estadounidenses a las costas de es de mayor envergadura y manda un fuerte mensaje al régimen de Ayer, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Estados Unidos está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas a su país”, tras ser cuestionada sobre el despliegue de tres buques con 4 mil soldados en aguas del Caribe cerca de la nación sudamericana.

Ante preguntas sobre el envío de las tropas, Leavitt respondió en una rueda de prensa que el presidente Donald Trump “está preparado” para frenar el narcotráfico y “llevar los responsables ante la justicia”.

“El régimen de [Nicolás] Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cártel del narcotráfico, según la opinión de esta administración. Maduro no es un presidente legítimo. Es un líder fugitivo de este cártel, acusado en EU de tráfico de drogas al país”, insistió. La semana pasada, el Pentágono ya había adelantado información sobre el despliegue de buques y otras fuerzas en la región, al señalar que enviaría a la zona a un grupo anfibio de despliegue Inmediato (Iwo Jima Amphibious Ready Group).

Lee también:

Washington había anunciado el despliegue en el área de la Unidad Expedicionaria de Marines. Un oficial del Departamento de Defensa confirmó a la AP que los activos militares han sido asignados a la región en apoyo a los esfuerzos contra el narcotráfico. El funcionario, que tampoco estaba autorizado para comentar sobre la planificación militar, dijo que los buques serían desplegados “a lo largo de varios meses”.

Los navíos, de acuerdo con fuentes en el Pentágono, estarán “en posición” a partir de este jueves.

Según funcionarios estadounidenses, estos recursos adicionales tienen como objetivo “contrarrestar amenazas contra la seguridad nacional de Estados Unidos provenientes de organizaciones narcoterroristas designadas en la región”.

Lee también:

El diario colombiano El Tiempo indicó que se trata del mayor despliegue de Estados Unidos en la región desde la invasión de Panamá en 1989, y se produce después de que, en febrero, Trump designara al Tren de Aragua de Venezuela, a la MS-13 en El Salvador y a seis cárteles con base en México como organizaciones terroristas extranjeras. Posteriormente sumó a la lista al venezolano Cártel de los Soles, al que liga con el gobierno del presidente Maduro.

Un funcionario de la administración indicó a la agencia Reuters que la misión también incluirá aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque. El objetivo, indicaron las fuentes, es que las fuerzas estadounidenses operen en “el espacio aéreo internacional y aguas internacionales”.

“Los activos navales pueden utilizarse no sólo para llevar a cabo operaciones de inteligencia y vigilancia, sino también como plataforma de lanzamiento para ataques selectivos si se toma una decisión”, dijo la citada agencia.

Lee también:

El gobierno venezolano respondió que las “amenazas” de Estados Unidos revelan su “falta de credibilidad” y ponen en riesgo la “paz y estabilidad” de toda la región.

“Estas amenazas no sólo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región, incluyendo la Zona de Paz declarada por la Celac [Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños], espacio que promueve la soberanía y la cooperación entre los pueblos latinoamericanos”, destacó la Cancillería de Caracas en un comunicado publicado en Telegram.

El Ejecutivo chavista sostuvo que observa con “total claridad” la “desesperación” de la administración estadounidense, que, aseguró, “recurre a amenazas y difamaciones” contra Venezuela.

Lee también:

Asimismo, dijo que desde la salida en 2005 de la oficina de la Agencia Antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) de EU, “Venezuela ha logrado resultados contundentes en la lucha contra el crimen organizado: capturas exitosas, desmantelamiento de redes y control efectivo de fronteras y costas, frutos del esfuerzo y compromiso” de sus instituciones.

“Cada declaración agresiva confirma la incapacidad del imperialismo para doblegar a un pueblo libre y soberano”, insistió.

El pasado viernes, la cadena CNN citó a dos fuentes de la defensa estadounidense que informaron sobre el despliegue de la Marina de ese país en aguas del Caribe, con la idea de combatir a cárteles del narcotráfico, al tiempo que se reforzó la presencia de aviones y barcos lanzamisiles. Tras este anuncio, el ministro del Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que fuerzas venezolanas están desplegadas en aguas del país sudamericano. Aunque sin referirse directamente al tema, Maduro aseguró que defenderán su mar y no permitirán que “ningún imperio” toque el “suelo sagrado de Venezuela”.

Lee también:

Este lunes, Maduro ordenó el despliegue de 4.5 millones de milicianos, parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en todo el territorio, como integrantes de un “plan de paz”, por lo que hizo un llamado a las milicias a estar “preparadas, activadas y armadas”.

Mientras, un grupo de madres venezolanas pidió en Caracas una audiencia con la primera dama de EU, Melania Trump, para solicitar su intervención en el caso de 66 niños migrantes que consideran “secuestrados” por Washington, al que acusan de separarlos de sus padres deportados de EU. Agencias, con información de El Tiempo. GDA

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Sanborns en riesgo de desaparecer? Esto es lo que venden en las tiendas DAX de Carlos Slim. Foto: Adobe / Berenice Fregoso / El Universal

¿Sanborns en riesgo de desaparecer? Esto es lo que venden en las tiendas DAX de Carlos Slim

Pensión IMSS: ¿Quiénes recibirán aumento de 15% en septiembre y por qué? Monto. Foto: iStock / fizkes / IMSS

Pensión IMSS: ¿Quiénes recibirán aumento de 15% en septiembre y por qué? Monto

Visa americana. Foto: iStock

¿Vas de viaje? 5 acciones que podrían poner en riesgo tu ingreso a Estados Unidos

Pasaporte mexicano. Foto: Diana Espinoza

¿Tu pasaporte no fue sellado? Así puedes revisar tu permiso de estancia en Estados Unidos

Pixabay

Burning Man 2025: Cuándo es, cuánto cuesta y cómo vivir el 'festival' más excéntrico de Estados Unidos