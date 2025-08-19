Más Información

EU dice estar preparado para usar "todo su poder" y frenar el narcotráfico en Venezuela; confirma despliegue militar

SCJN inicia sesión extraordinaria; se resolverán únicamente temas electorales

CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU; orden de FinCEN equivale a una "pena de muerte institucional", alega

EU entrega a México a Julio César Chávez Jr; está en un penal de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora

Lord Pádel y su socio buscan reparar el daño, afirma su abogado

Paquete Económico 2026, sin muchas sorpresas; finanzas públicas seguirán apretadas por mayor gasto social y apoyo a Pemex, prevén

Proyecto Portero: ¿En qué consiste la iniciativa de la DEA? México dice que no participa

"No hay ningún acuerdo con la DEA"; Sheinbaum rechaza participación de México en el Proyecto Portero

Una más; crece historial de desencuentros de la DEA con México

Salud alerta por consumo de bebidas azucaradas a temprana edad; refrescos light cambian el contenido intestinal de bacterias

Así son las nuevas videocámaras 360°del C5 para vigilar la CDMX; cámaras móviles permiten paneos y zoom

Brugada confía en que ciudadanía preste sus videocámaras; buscan reforzar estrategia de videovigilancia en CDMX

El aseguró que las "amenazas" de Estados Unidos revelan su "falta de credibilidad" y ponen en riesgo la "paz y estabilidad" de toda la región, luego de que Washington indicara que está preparado para "usar todo su poder" con el objetivo de frenar el "flujo de drogas hacia su país".

"Estas amenazas no solo afectan a Venezuela, sino que ponen en riesgo la paz y estabilidad de toda la región, incluyendo la Zona de Paz declarada por la CELAC (), espacio que promueve la soberanía y la cooperación entre los pueblos latinoamericanos", señaló la Cancillería en un comunicado publicado en Telegram.

Este martes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Estados Unidos está preparado para "usar todo su poder" para frenar el "flujo de drogas hacia su país", tras ser preguntada sobre el despliegue de tres buques destructores con 4 mil soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.

