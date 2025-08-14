Fiscal general de EU acusa a Maduro de sobornos para acceder a espacio aéreo de México, Guatemala y Honduras; sería para traficar drogas

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, acusó al régimen de Nicolás Maduro de pagar sobornos para poder “acceder libremente al espacio aéreo” hacia Honduras, Guatemala y México y poder traficar drogas que tienen como destino Estados Unidos y otros países.

En entrevista con Fox News, Bondi dijo que “hay un puente aéreo, donde el régimen de Venezuela paga para tener libre acceso al espacio aéreo y sin ser detectado hacia Honduras, luego Guatemala y México, donde pueden traficar estas drogas, transportar estas drogas”.

La fiscal aseguró que “también están intercambiando dinero por sobornos. Están intercambiando armas. Para, por los puertos de entrada, y el espacio aéreo, hacer que estas drogas lleguen a todos estos otros países y a Estados Unidos”.

En la entrevista, difundida el miércoles, Bondi dijo que Estados Unidos ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

La entrevista se da a conocer luego de que, el pasado 7 de agosto, Estados Unidos aumentó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto de Maduro, a quien no reconoce como presidente de Venezuela.

Entre los activos confiscados a Maduro, a quien Washington ha señalado de liderar el Cartel de los Soles, están dos lujosos aviones, varias casas, una mansión en República Dominicana, varias mansiones en Florida, una granja de caballos, nueve vehículos, millones de dólares en joyas y dinero en efectivo.

Honduras responde a señalamientos de Pam Bondi

El gobierno de Honduras rechazó la acusaciones de Bondi sobre presuntos pagos de Venezuela para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

"Rechazamos de forma enérgica la falsa declaración de la fiscal Pam Bondi. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro libra una ofensiva histórica contra el crimen transnacional del narcotráfico, ejecutando los decomisos de cocaína más grandes y jamás registrados", indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores del país centroamericano en redes sociales.

Fiscal de EU sigue con "ridículo show" contra Maduro, dicen en Venezuela

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que la fiscal general de Estados Unidos persiste en su "ridículo y barato show" contra el gobernante Nicolás Maduro, luego de que la funcionaria estadounidense informara sobre la incautación de más de 700 millones de dólares en activos que relacionó con el líder chavista.

"Pam Bondi exhibe sin vergüenza un render de cartón para persistir en su ridículo y barato show contra el presidente Nicolás Maduro", manifestó Rodríguez en su canal de Telegram, donde compartió la foto de una casa.

A su juicio, Bondi "no puede sacarse de su mente la isla de Epstein" y "sus fantasmas no la dejan dormir", en referencia al caso del multimillonario Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual de menores, y quien se suicidó en prisión en 2019, según la versión oficial.

