EU dice estar preparado para usar "todo su poder" y frenar el narcotráfico en Venezuela; confirma despliegue militar

Washington.- La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseguró que Estados Unidos está preparado para "usar todo su poder" con el objetivo de frenar el "flujo de drogas hacia su país" tras confirmar el despliegue de tres buques con 4 mil soldados en las aguas del Caribe cerca de Venezuela.
Leavitt dijo que el presidente, Donald Trump, "está preparado" para frenar el narcotráfico y "llevar a los responsables ante la Justicia", cuando fue cuestionada sobre la presencia de buques y miles de soldados en aguas internacionales cerca de Venezuela.