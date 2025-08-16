Anchorage, Alaska.— El presidente estadounidense Donald Trump declaró que él y su homólogo ruso Vladimir Putin no alcanzaron un acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia en Ucrania después de reunirse el viernes —a pesar de que Putin declaró que habían llegado a un “entendimiento”—, y los mandatarios ofrecieron pocos detalles sobre lo discutido mientras se elogiaban efusivamente, incluso el estadounidense dijo que fue una reunión “extremadamente productiva”.

En breves declaraciones después de reunirse dos horas y media en Alaska, Putin señaló que él y Trump habían alcanzado un “entendimiento” sobre Ucrania, y le advirtió a Europa que no “saboteara el incipiente progreso”.

En la conferencia posterior a la cumbre, Putin declaró que está de acuerdo en que se debe garantizar la seguridad de Ucrania.

“Estoy de acuerdo con Trump en que hay que garantizar la seguridad de Ucrania y, por supuesto, estamos dispuestos a trabajar en ello”, afirmó. El líder ruso mencionó que considera a Ucrania una nación hermana y dijo que para llegar a una solución se deben tomar en cuenta las soluciones subyacentes.

Trump manifestó que “no hay acuerdo hasta que hay un acuerdo”, e indicó que planea hablar pronto con el presidente ucraniano Volodimir Zelensky, con dirigentes europeos y la OTAN para informarles sobre la cumbre. “Tuvimos una reunión extremadamente productiva y en muchos puntos se llegó a un acuerdo”, expresó Trump. “Y sólo quedan muy pocos. Algunos no son tan significativos. Uno es probablemente el más significativo, pero tenemos una muy buena oportunidad de lograrlo”. Y continuó: “No lo logramos”. La cumbre terminó sin un acuerdo para poner fin, o incluso pausar, la guerra. Se esperaba que los dos realizaran una conferencia de prensa conjunta, pero en su lugar se turnaron para dar breves declaraciones. Putin habló primero y luego Trump, pero ambos se retiraron sin responder preguntas.

Putin agradeció a Trump por el tono “amistoso” de su conversación, y dijo que Rusia y Estados Unidos deberían “dar vuelta a la página y volver a la cooperación”.

Elogió a Trump como alguien que “tiene una idea clara de lo que quiere lograr y se preocupa sinceramente por la prosperidad de su país, y al mismo tiempo muestra comprensión de que Rusia tiene sus propios intereses nacionales”.

“Espero que el entendimiento de hoy se convierta en un punto de referencia no sólo para resolver el problema ucraniano, sino que también marque el comienzo de la restauración de relaciones pragmáticas y de negocios entre Rusia y Estados Unidos”, manifestó Putin.

Añadió que estaba “seguro” de que, si su homólogo estadounidense hubiera sido el presidente, y no el demócrata Joe Biden, no habría habido guerra en Ucrania.

Y añadió: “Creo que, en general, el presidente Trump y yo hemos construido una relación muy buena, profesional y de confianza, y tengo toda la razón para creer que, siguiendo este camino, podremos llegar antes y mejor al final del conflicto en Ucrania”. Trump terminó sus declaraciones agradeciendo a Putin y diciendo: “Hablaremos contigo muy pronto y probablemente te veamos de nuevo muy pronto”. Cuando Putin sonrió y propuso que “la próxima vez en Moscú”, Trump respondió que “eso es interesante”, y mencionó que podría enfrentar críticas, pero “creo que es posible que suceda”. Los aviones de ambos mandatarios despegaron después de concluir la conferencia.

Trump dijo que ahora “depende realmente del presidente Zelensky lograrlo. Y también diría que las naciones europeas tienen que involucrarse un poco, pero depende del presidente Zelensky”, dijo a Fox News después de la cumbre.

Trump dijo que ahora "depende realmente del presidente Zelensky lograrlo. Y también diría que las naciones europeas tienen que involucrarse un poco, pero depende del presidente Zelensky", dijo a Fox News después de la cumbre.

"Tuvimos una reunión muy buena, pero ya veremos; hay que llegar a un acuerdo. Coincidimos en muchos puntos. Quiero que la gente deje de morir en Ucrania (...) Si pudiéramos poner fin a esa guerra, sería muy bueno". Trump se negó a detallar asuntos que están retrasando un acuerdo. Calificó la cumbre como un éxito, calificándola con un 10 sobre 10, "en el sentido de que nos llevamos de maravilla. Quiero asegurarme de que se haga (...) Y tenemos muchas posibilidades de lograrlo".