Guanajuato bebe veneno desde hace décadas

Esto sabemos del accidente automovilístico del ministro electo Arístides Guerrero; sufrió fractura de tórax y nariz

"No hay pruebas, solo especulaciones"; abogado de Julio César Chávez Jr critica a la FGR tras vinculación a proceso

Accidente en la México-Pachuca: muere pasajero en volcadura de transporte público; 13 más resultan heridos

Detienen a líder de "Los Estúpidos" por su probable participación en secuestro agravado; grupo delictivo operaba en el sur de CDMX

A la mano, la compra de armas de fuego en la CDMX

Se multiplican envíos a EU de artículos de acero y aluminio

Ahora, SRE también alerta a migrantes sobre peligros de cruzar a EU; "¡no expongas tu vida!", advierte

Se forma tormenta tropical "Fernand" en el Atlántico central; prevén lluvias en México por onda tropical

Llega al AIFA tercer avión para Mexicana de Aviación; aerolínea está lista para conectar al país, afirma

“Tengo el don de la narración”: entrevista a Mark Frost, guionista de Twin Peaks

Medio siglo: Museo del Chopo

Kiev. El presidente ucraniano, , afirmó el domingo que una reunión con su homólogo ruso, , sería "la forma más eficaz de avanzar", ante el estancamiento de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra, que cumple tres años y medio.

Estas declaraciones tuvieron lugar durante el 34º aniversario de la independencia del país europeo, un día marcado por diversas conmemoraciones, pero también por una serie de con drones contra .

Las posibilidades de paz y los esfuerzos del presidente estadounidense por organizar una cumbre entre los presidentes de Rusia y Ucrania quedaron estancadas el viernes, cuando Moscú descartó cualquier encuentro inmediato entre ambos.

Zelensky insistió este domingo en que "el formato de las conversaciones entre líderes es la forma más eficaz de avanzar", renovando sus llamamientos a una con Putin.

Sin embargo, el canciller ruso, , criticó horas antes al líder ucraniano en una entrevista con el canal público Rossia por "empecinarse, poner condiciones y reclamar sea como sea un encuentro inmediato" con su par ruso.

Lavrov acusó también las potencias occidentales de "buscar un pretexto para impedir las negociaciones", "lanzadas por los presidentes" ruso y estadounidense.

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, , rechazó las acusaciones de que Moscú está frenando un acuerdo de paz y afirmó que Rusia ha hecho "concesiones significativas" al presidente sobre sus demandas para terminar la guerra.

En Kiev, las conmemoraciones por el día de la independencia estuvieron marcadas por la participación del emisario estadounidense Keith Kellog, y la del primer ministro canadiense, .

"Juntos, los ucranianos y nuestros socios, nos esforzamos por empujar a Rusia hacia la paz", declaró Zelensky durante la ceremonia.

Por su parte, el dirigente canadiense señaló que "no corresponde a Rusia decidir cómo garantizar la soberanía, la independencia y la libertad de ", a la vez que reclamó un alto al fuego en el frente.

La guerra, que ya dura tres años y medio y ha dejado decenas de miles de muertos, está actualmente en un punto muerto, aunque ha logrado avances recientes en la ruda ofensiva en el frente oriental.

El comandante en jefe del ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, dijo el domingo que sus tropas habían recuperado el control de tres aldeas en Donetsk, ocupadas por las fuerzas rusas.

Ucrania también lanzó este domingo nuevos ataques de drones en territorio ruso. Uno de ellos fue derribado sobre la planta nuclear de Kursk, y explotó al caer, lo que provocó un en la instalación.

Los responsables de la planta rusa dijeron que no hubo víctimas ni se registraron niveles anormales de radiación, y que el incendio fue extinguido.

Las autoridades rusas dijeron que habían derribado otros drones ucranianos lejos del frente de batalla, incluida la ciudad de .

Los servicios de seguridad ucranianos y las fuerzas especiales ucranianas reivindicaron este ataque, asegurando haber alcanzado el complejo del "mayor productor de de Rusia".

El ejército ucraniano, de menor tamaño y con menos armas que Rusia, depende en gran medida de drones para responder a la invasión, con la mira puesta sobre todo en la infraestructura petrolera, fuente clave de ingresos de para financiar la guerra.

Kiev reportó además que Rusia atacó la madrugada del domingo con un misil balístico y 72 drones Shahed, de fabricación iraní, de los cuales la fuerza aérea derribó 48. Un aparato mató a una mujer de 47 años en la región oriental de Dnipropetrovsk, dijo el gobernador local.

Para apoyar la defensa aérea de Ucrania, Noruega anunció el domingo una financiación de 7 mil millones de coronas (unos 690 millones de dólares) para suministrar al país dos sistemas antimisiles estadounidenses Patriot, en colaboración con Alemania.

Este equipamiento es clave para , que sufre casi a diario desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

Esto últimos enfrentamientos ocurren cuando Ucrania celebra su día de la independencia, obtenida tras la disolución de la Unión Soviética en 1991.

Para Dobrii, un médico de combate ucraniano en el frente oriental, la conmemoración tiene "sabor a sudor y sangre".

"Soy un patriota de corazón, pero cuando el Día de la Independencia se convirtió en un día de combate, el sentimiento es un poco diferente", explicó a AFP.

Moscú y Kiev declararon haber devuelto este domingo 146 prisioneros de guerra y civiles, en el marco de una serie de que siguen siendo uno de los pocos ámbitos de cooperación entre ambas naciones.

Rusia controla cerca de una quinta parte de Ucrania, incluida la península de , que anexó en 2014.

