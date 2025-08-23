Más Información

La embajada de Ucrania en México anunció "un tributo" para la , con la entrega de una bandera oficial en la Basílica.

En el marco del conflicto Rusia - Ucrania, la embajada ucraniana también apostó por la paz, unión y esperanza con México.

Detalló que en "un emotivo acto de solidaridad y hermandad", la Embajada participará en la ceremonia de entrega de bandera, el próximo lunes en la

Será colocada de manera permanente en el conjunto de estandartes que adornan el lugar, "simbolizando los lazos de amistad, fe y respeto mutuo" entre Ucrania y México.

"Este gesto, más allá de ser un acto diplomático, representa un tributo a la Virgen de Guadalupe, Patrona de las Américas, y busca unir a las comunidades ucraniana y mexicana a través de un símbolo de paz y esperanza", dijo.

Como parte del Día de Independencia de Ucrania el 24 de agosto, la Embajada destacó que su país está "lleno de belleza, coraje y palabras de gratitud, con amor, volia y un sentido de libertad".

"Los ucranianos lo atesoramos y lo defendemos en cada rincón de nuestro país con una determinación inquebrantable. Cuando defendemos la libertad, defendemos el derecho a honrar nuestro pasado y forjar nuestro futuro. Defendemos nuestro hogar, nuestra seguridad, nuestra voz para decir la verdad y nuestra democracia", declaró.

