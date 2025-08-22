Monreal defiende a Ebrard tras ser captado en primera clase; deberíamos dejar de satanizar estas cosas que son normales, dice

"Deberíamos dejar de satanizar este tipo de cosas, lógicas y normales, él tiene que explicarlo", señaló Ricardo Monreal al ser cuestionado respecto al video que reveló el periodista Claudio Ochoa del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajando en primera clase de Washington en Estados Unidos a la Ciudad de México.

El diputado afirmó que Ebrard es "un hombre de Estado, un pilar de la Cuarta Transformación, un colaborador eficaz y leal de la presidenta Claudia Sheinbaum. Le tocó la tarea más complicada que es la del comercio, en este momento por lo aranceles y por el jitomate, incluso compartido con Agricultura por la ganadería o esta presión contra los productos chinos".

El morenista afirmó que el secretario de Economía realiza un gran aporte al enfrentarse con su homólogo y el gobierno de Estados Unidos, por lo que no viajar en turista "no es para mí un exceso", dijo.

En conferencia con medios en San Lázaro, Ricardo Monreal manifestó su apoyo a Ebrard a quien describió como un "activo muy importante del movimiento, capaz, con formación política, con inteligencia fuera de lo normal y que le ha ayudado al país".

El también coordinador de Junta de Coordinación Política (Jucopo) en San Lázaro, expresó que avala el trabajo de Marcelo Ebrard.

Además, reiteró que está de acuerdo con la política de austeridad y de "justa medianía" que Morena se ha impuesto.

"Debemos de cuidarnos, siempre, ahora más que nunca. Estamos sometidos al escrutinio de la ciudadanía", mencionó Monreal.

El periodista Claudio Ochoa publicó un video presuntamente del vuelo en primera clase en el que viajó Marcelo Ebrard desde Washington a la CDMX.

"Deben evitarse viajes en primera clase, dice el decálogo de la presidenta Sheinbaum", recalcó, luego que en las últimas semanas ha dado a conocer costosos viajes de integrantes de la 4T.

De acuerdo con el periodista, el secretario de Economía intentó abordar el vuelo 456 al último para evitar ser visto, sin embargo, "siempre hay una cámara".

¿A qué viajó Marcelo Ebrard a Washington?

El pasado 21 de agosto, el titular de Economía Marcelo Ebrard informó que se encontraba en Washington como parte de las reuniones de trabajo con las autoridades de comercio de Estados Unidos.

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía. Foto: @m_ebrard

