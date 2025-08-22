Silvano Aureoles queda de nuevo sin protección judicial; pierde efecto suspensión de jueza contra orden de aprehensión

La jueza Noveno de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, Jovita Vargas Alarcón, dejó sin materia la suspensión provisional que el lunes pasado concedió al prófugo exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, contra la emisión de cualquier orden de captura en su contra.

De esta manera, el michoacano quedó nuevamente sin protección judicial ante las acusaciones de peculado, lavado de dinero, asociación delictuosa y administración fraudulenta por el caso del desfalco de más de 3 mil millones de pesos en la construcción de siete cuarteles para la Guardia Civil Estatal.

En acuerdo publicado ayer, la jueza Vargas Alarcón declaró “sin materia la suspensión”, derivada del amparo que Aureoles Conejo tramitó el 15 de agosto contra cualquier orden de arresto y su ejecución.

Foto: Facebook @SilvanoAureoles

“Agréguense a los autos los informes previos de cuenta suscritos por la *, y de conformidad con los artículos 140 y 144 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia incidental…de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ** ** En tales condiciones, en términos del dispositivo 145 de la Ley de Amparo, procede DECLARAR SIN MATERIA LA SUSPENSIÓN”.

Aureoles Conejo no acudió el miércoles pasado a comparecer ante la jueza de control, con sede en el Reclusorio Oriente, Patricia Sánchez Nava, quien en febrero de este año libró la orden de captura en su contra por el caso de los cuarteles de la Guardia Civil.

MP desconoce otras órdenes de aprehensión contra Aureoles

En entrevista, Julio Cobos, agente del Ministerio Público del caso, afirmó que desconoce si existen más órdenes de aprehensión contra el exmandatario, y que sólo conoce la obtenida por la FGR que está vigente y ejecutable en cualquier momento.

Señaló que por este caso faltan por detener a Silvano Aureoles y sus exsecretarios de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez e Israel Patrón Reyes, quienes están siendo buscados por la Interpol en más de 190 países.

“La orden de aprehensión en contra de Silvano N y otra persona (Juan Bernardo Corona) es plenamente ejecutable, no comparecieron, entonces esto refuerza la ejecutabilidad de la orden de aprehensión”, indicó.

Agregó que al experredista se le citó para que compareciera en sede de la FGR, junto con sus abogados, “lo citamos del martes para el viernes de la semana pasada, y no acudió, esa es la razón principal” por la que se le ha negado acceso a la carpeta de investigación en su contra.

Indicó que al momento no se le ha podido hacer imputación al michoacano, pero “ya lo digo el fiscal general de la República, en cualquier momento va a ser aprehendido está trabajando la Policía Federal Ministerial arduamente para este efecto y es cuestión de tiempo, ya lo mencionó él”.

Comentó que los cuatro coacusados detenidos en marzo por este caso, Carlos Mendoza Maldonado, exsecretario de Finanzas de Michoacán; Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad Pública (SSP); Mario Delgado Murillo, exdelegado de Finanzas de la SSP; Elizabeth Villegas Pineda, exdelegada administrativa de la SSP de Michoacán, continúan presos en penales de la Ciudad de México.

