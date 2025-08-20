Michoacán.- El estallido de artefactos explosivos en la zona de la Tierra Caliente, detonados ayer por el Cártel Jalisco Nueva Generación, dejó un militar muerto en el cerro de Los Horcones, municipio de Tepalcatepec, Michoacán y, en la misma región, varios animales (ganado) fueron también alcanzados en ese tipo de ataques.

En video, un empresario ganadero de esa región de la Tierra Caliente documentó la muerte de dos de sus animales.

“Otra víctima de la Violencia que hay aquí en Michoacán. Lo desmadró una bomba. Miren, chulada de becerrito. Allá cayeron las vísceras. Ni modo. Ahí estamos”, narra en su video el empresario.

El ganadero, que pide no revelar su nombre por seguridad, camina unos metros y ve otro de los animales en el piso. El hombre intenta salvar al ejemplar herido por explosión y mientras graba, el empresario relata: “me tronó esta vaca la mina (artefacto explosivo). Está entera, nomás le voló una manita. ¿Quién me la compra? Fue anoche; anoche le tronó (el explosivo). Mira nomás como le mochó la (inaudible). Está gorda; está buena”, señala.

El hombre platica que cuando estaba en busca de más cabezas de ganado, vio que había más cables de otros explosivos sin detonar, por lo que pidió ayuda a un grupo del Ejército Mexicano que patrullaba en la zona.

“Miré la cuerdilla de otra bomba; me regresé y vine a decirle a los soldados y ya los soldados fueron y tronaron dos bombas. Otra que yo no había visto y les dije, pues denle para arriba, porque voy a sacar las vacas de ahí y las voy a echar para otro lado. Háganme la valona de ir a checar, pues. Y les dije: porque se me van a chingar más, pero pues no, no fueron y al ratito tronó la otra becerrilla”, cuenta el empresario.

En la misma jornada, otros ganaderos reportaron también la muerte por estallido de explosivos instalados en el piso de al menos una decena de animales más.

Mientras esto ocurría, como lo dio a conocer EL UNIVERSAL, un elemento del Ejército resultaba gravemente lesionado durante un ataque con explosivos del CJNG en los límites del municipio de Tepalcatepec, con Aguililla.

Ya por la noche, las fuerzas federales informaron que el sargento segundo de Infantería, Galileo Anastacio Cordero, había muerto mientras era atendido en el hospital de la 43 Zona Militar con sede en Apatzingán, a donde fue trasladado vía aérea.

EL ATAQUE

Mientras realizaba en operativo un patrullaje, personal del Ejército Mexicano resultó lesionado al estallarles al menos un artefacto explosivo terrestre, detonado por el grupo criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación, que controla esa parte serrana del municipio de Tepalcatepec.

La ofensiva criminal fue perpetrada cuando el convoy militar circulaba sobre una brecha que comunica al Cerro de Los Horcones, con la localidad de La Bocanda.

Las fuentes federales de seguridad consultadas y que confirmaron el hecho, indicaron que esa es una zona de operación del CJNG, organización criminal que tiene plagados de explosivos las brechas y caminos rurales que conducen a esa área localizada en los límites de Tepalcatepec, con El Aguaje, municipio de Aguililla.

Tepalcatepec, como municipio, cumple ya una semana de ataques armados y con explosivos a sus pobladores y localidades, a manos de ese cártel fundado y liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

