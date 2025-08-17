Más Información

El presidente ucraniano, , afirmó el domingo que no ve ningún indicio de que Rusia esté dispuesta a celebrar una cumbre tripartita entre él, el presidente estadounidense, , y el ruso, .

"En este momento, no ha dado ningún indicio de que la cumbre tripartita vaya a celebrarse", declaró durante una rueda de prensa conjunta con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La jefa del Ejecutivo europeo dijo que esperaba que se celebrara una cumbre tripartita "lo antes posible".

El presidente ucraniano viajó a Bruselas para participar en una reunión por videoconferencia de la "coalición de voluntarios" que reúne a los aliados de Kiev, entre ellos el presidente francés , el primer ministro británico y el canciller alemán .

Tras esta cumbre, Zelensky partirá rumbo a Washington para participar, junto con los líderes europeos, en una reunión con Donald Trump en la Casa Blanca.

"No sé exactamente de qué hablaron Putin y el presidente Trump" durante su cumbre en , aseguró Zelensky.

"Y me gustaría que el presidente Trump nos diera a mí y a los muchos detalles", añadió.

Lo que "el presidente Trump nos ha dicho sobre las garantías de seguridad es mucho más importante para mí que las reflexiones de Putin. Porque Putin no nos dará ninguna garantía de seguridad", estimó.

Hablando junto a Zelensky, acogió con satisfacción la propuesta de Trump de ofrecer garantías de seguridad a Ucrania inspiradas en la OTAN.

La presidenta de la Comisión reiteró además que debe poder conservar su integridad territorial.

