El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, denunció la negativa rusa de aceptar un alto el fuego, lo que en su criterio "complica la situación" para alcanzar la paz a más de tres años de iniciado el conflicto.

"Vemos que Rusia rechaza los numerosos llamados a un alto el fuego y no ha determinado cuándo dejará de matar. Esto complica la situación", expresó Zelensky la noche del sábado en redes sociales.

"Si no tienen la voluntad de cumplir una simple orden de detener los bombardeos, podría requerir mucho esfuerzo incitar a Rusia a querer aplicar algo mucho más importante: una coexistencia pacífica por décadas con su vecino", agregó Zelensky.

Lee también Más de 300 tropas de la Guardia Nacional adicionales patrullarán Washington; es parte de la campaña de Trump contra el crimen

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/bmc