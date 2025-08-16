Más Información

EU publica recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán; hijo de "El Chapo" aparece en lista de los más buscados

EU publica recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán; hijo de "El Chapo" aparece en lista de los más buscados

El AICM atraviesa su verano más negro en cuatro años

El AICM atraviesa su verano más negro en cuatro años

Prevén que abasto de gasolina se normalice este fin de semana

Prevén que abasto de gasolina se normalice este fin de semana

Guerra en Ucrania: ¿Qué dice el lenguaje no verbal de la reunión entre Trump y Putin en Alaska?

Guerra en Ucrania: ¿Qué dice el lenguaje no verbal de la reunión entre Trump y Putin en Alaska?

"Erin" se convierte en huracán categoría 5 en el Atlántico; es considerado "catastrófico"

"Erin" se convierte en huracán categoría 5 en el Atlántico; es considerado "catastrófico"

Detienen en Jalisco a sacerdote colombiano acusado de abusar de una adolescente; venía en un vuelo proveniente de Panamá

Detienen en Jalisco a sacerdote colombiano acusado de abusar de una adolescente; venía en un vuelo proveniente de Panamá

Ángel Del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz, es condenado a 4 años por vínculos con el narco

Ángel Del Villar, exmánager de Gerardo Ortiz, es condenado a 4 años por vínculos con el narco

Sheinbaum anuncia Corredor Gran Selva Maya Belice-Guatemala y México; buscan preservar 5.7 millones de hectáreas

Sheinbaum anuncia Corredor Gran Selva Maya Belice-Guatemala y México; buscan preservar 5.7 millones de hectáreas

Zhi Dong Zhang, el chino que se fugó al estilo de "El Chapo"; ahora es buscado por la Interpol en 190 países

Zhi Dong Zhang, el chino que se fugó al estilo de "El Chapo"; ahora es buscado por la Interpol en 190 países

Mario Delgado admite "error" en declaración sobre departamento de 15 mdp; lo aclaré desde mayo, explica

Mario Delgado admite "error" en declaración sobre departamento de 15 mdp; lo aclaré desde mayo, explica

Aprueban licencia y placa obligatorias para bicimotos y scooters

Aprueban licencia y placa obligatorias para bicimotos y scooters

Punto 420 se mueve este sábado de Plaza de la Concepción a Plaza Tlaxcoaque

Punto 420 se mueve este sábado de Plaza de la Concepción a Plaza Tlaxcoaque

El presidente de , Vladimir Putin, declaró que habló durante el encuentro con su par estadounidense Donald Trump sobre los medios para detener el "sobre una base justa".

Dirigiéndose a altos funcionarios en Moscú, al día siguiente de las conversaciones en Alaska, Putin subrayó que la cumbre con Trump fue "oportuna" y "muy útil", según declaraciones publicadas por el Kremlin.

"No habíamos tenido negociaciones directas de este tipo y a este nivel desde hace mucho tiempo", agregó.

"Tuvimos la oportunidad de reiterar nuestras posiciones de manera calmada y en detalle", señaló.

"La conversación fue muy franca, sustanciosa, y en mi opinión, nos cerca a las decisiones necesarias", puntualizó.

Putin ha reiterado que solo un acuerdo de paz completo podría detener la guerra, que él mismo desencadenó al ordenar la invasión de Ucrania en febrero de 2022, que deja ya decenas de miles de muertos y una destrucción generalizada.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Vivienda del Bienestar: ¿Tengo que pagar la casa de la Conavi? Monto y cuántos años tienes para hacerlo. Foto: Adobe / Secretaría de Bienestar

Vivienda del Bienestar: ¿Tengo que pagar la casa de la Conavi? Monto y cuántos años tienes para hacerlo

iStock/ nicoletaionescu/Nobilior

Entrevista de visa americana: Guía práctica y checklist de documentos obligatorios

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero. Foto: Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar: cuándo depositan $6,200 en septiembre 2025 y quiénes lo recibirán primero

Vuelos baratos. iStock/HAKINMHAN

Google presenta Flight Deals, su nueva herramienta para encontrar vuelos baratos

Visa americana/iStock/ g-stockstudio

Visa americana por primera vez: Este es el único consulado con citas disponibles para 2025