El presidente de Rusia, Vladimir Putin, declaró que habló durante el encuentro con su par estadounidense Donald Trump sobre los medios para detener el conflicto en Ucrania "sobre una base justa".

Dirigiéndose a altos funcionarios en Moscú, al día siguiente de las conversaciones en Alaska, Putin subrayó que la cumbre con Trump fue "oportuna" y "muy útil", según declaraciones publicadas por el Kremlin.

"No habíamos tenido negociaciones directas de este tipo y a este nivel desde hace mucho tiempo", agregó.

"Tuvimos la oportunidad de reiterar nuestras posiciones de manera calmada y en detalle", señaló.

"La conversación fue muy franca, sustanciosa, y en mi opinión, nos cerca a las decisiones necesarias", puntualizó.

Putin ha reiterado que solo un acuerdo de paz completo podría detener la guerra, que él mismo desencadenó al ordenar la invasión de Ucrania en febrero de 2022, que deja ya decenas de miles de muertos y una destrucción generalizada.

Lee también Trump quiere un "plan de paz" tras fracaso de un alto el fuego en Ucrania; recibirá el lunes a Zelensky

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc