Sheinbaum inaugura Centro Libre para las Mujeres en Campeche; busca acompañar y empoderar mujeres en situación de vulnerabilidad

Putin quiere Donetsk y Luhansk para terminar la guerra en Ucrania: Financial Times; lo planteó en la cumbre con Trump, reporta

EU publica recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán; hijo de "El Chapo" aparece en lista de los más buscados

Prensa Española asegura que Beatriz Gutiérrez Müller vivirá en Madrid; recuerdan polémica cuando exigió disculpas por la Conquista

Así es el nuevo espacio 420 de Plaza Tlaxcoaque; "está bien aquí, no hay vecinos ni alguien a quien pudiéramos molestar", dice colectiva

Lluvia incrementa 50% el nivel de agua las 210 presas más importantes del país; se fortalece la disponibilidad del agua

Monreal: Sheinbaum no ha caído en la provocación ante presiones de EU; "ha actuado con serenidad", dice

Detienen en Jalisco a sacerdote colombiano acusado de abusar de una adolescente; venía en un vuelo proveniente de Panamá

Aseguran 114 litros de precursor de metanfetamina en puerto de Manzanillo; procedían de Michoacán

Mario Delgado admite "error" en declaración sobre departamento de 15 mdp; lo aclaré desde mayo, explica

Acuerdan incrementar capacidad de desfogue de agua de lluvia en la CDMX

Tiroteo en el sur de Veracruz deja al menos dos presuntos delincuentes muertos; un policía resulta herido

El de Estados Unidos anunció la suspensión de las visas médicas para refugiados palestinos de la a la espera de una investigación, después de que una influencer de extrema derecha denunciara esta política humanitaria.

"Todas las para personas de Gaza quedan suspendidas mientras realizamos una revisión completa y exhaustiva del proceso y los procedimientos utilizados en los últimos días para otorgar un pequeño número de visas médicas y humanitarias temporales", indicó el Departamento de Estado en su cuenta X.

Este anuncio surge tras publicaciones, en la misma red social, de Laura Loomer, periodista e influencer aliada del presidente Donald Trump, conocida por sus teorías racistas y conspirativas.

Lee también

Laura Loomer, activista estadounidense denunciada como racista y homófoba. FOTO: ESPECIAL/ Archivo
Laura Loomer, activista estadounidense denunciada como racista y homófoba. FOTO: ESPECIAL/ Archivo

Influencer extrema derecha cuestiona cómo palestinos de Gaza obtuvieron visas para EU

El viernes, Loomer dio a conocer que había denunciado ante legisladores republicanos la llegada a Estados Unidos de palestinos de Gaza que "trabajan para organizaciones islámicas pro-Hamás (...) afiliadas a los Hermanos Musulmanes y financiadas por Catar".

Loomer criticó duramente a "Heal Palestine", que su cuenta X presenta como una asociación que organiza viajes médicos a Estados Unidos para palestinos de la Franja de Gaza.

"Hablé con el equipo del senador Tom Cotton (presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes) y están investigando cómo estos gazatíes obtuvieron visas para Estados Unidos", escribió.

Lee también

"Esto es realmente inaceptable. Alguien debería ser despedido del Departamento de Estado cuando descubra quién aprobó estas visas", exigió Loomer aludiendo al secretario de Estado

"Están literalmente inundando nuestro país de yihadistas", concluyó.

También en X, Randy Fine, miembro de la Cámara de Representantes por Florida, denunció una política de visas "inaceptable" y prometió "cooperar con las autoridades competentes para (...) buscar la deportación inmediata" de estos palestinos.

