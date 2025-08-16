Trump apoya plan de ceder territorios a cambio de paz en Ucrania, según New York Times; "se distanció de Kiev y aliados europeos"

Más Información

El presidente estadounidense, Donald Trump, apoya el plan de paz, en el que el cedería territorios, reportó el medio The New York Times.

Después de su cumbre con el líder ruso, Vladimir Putin, y sus equipos de trabajo, el estadounidense "se distanció el sábado de Ucrania y de sus principales aliados europeos (...) respaldando el plan de Putin para un amplio acuerdo de paz basado en la cesión de territorio bajo su control por parte de Ucrania a Rusia, en lugar del alto el fuego urgente que Trump había expresado antes de la reunión", añadió el medio.

"Omitir las conversaciones sobre el alto el fuego daría a Rusia una ventaja en las conversaciones, que se espera que continúen el lunes, cuando el presidente ucraniano Volodimir Zelensky visite a Trump en la Casa Blanca", indicó el Times.

Putin dijo que habló sobre los medios para detener el "sobre una base justa" durante el encuentro con su par estadounidense.

Dirigiéndose a altos funcionarios en Moscú, al día siguiente de las conversaciones en Alaska con el mandatario estadounidense, Putin subrayó que la cumbre con Trump fue "oportuna" y "muy útil", según declaraciones publicadas por el Kremlin.

"No habíamos tenido negociaciones directas de este tipo y a este nivel desde hace mucho tiempo", dijo el mandatario ruso y agregó: "Tuvimos la oportunidad de reiterar nuestras posiciones de manera calmada y en detalle".

Añadió que había acercado a Rusia y Estados Unidos a las decisiones necesarias para poner fin a la guerra en Ucrania. Putin afirmó haber hablado con Trump sobre las "causas profundas" de la guerra, un eufemismo para referirse a los agravios históricos de Rusia hacia Ucrania que ha utilizado para justificar la invasión.

Putin afirmó, como lo ha hecho en el pasado, que "la eliminación de estas causas profundas debería ser la base de un acuerdo".

Después de llamadas con Zelensky y líderes europeos, Trump publicó que “se determinó por todos que la mejor manera de poner fin a la horrible guerra entre Rusia y Ucrania es ir directamente a un Acuerdo de Paz, que pondría fin a la guerra, y no un mero Acuerdo de Alto el Fuego, que a menudo no se mantiene”.

