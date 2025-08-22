Más Información
El canciller ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que "no hay ninguna reunión prevista" entre el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, pese a los intentos de Estados Unidos para organizar una cumbre.
"No hay ninguna reunión prevista", declaró en una entrevista con la cadena estadounidense NBC News, y agregó que Putin "está dispuesto a reunirse con Zelensky cuando esté lista una agenda para la cumbre. Esta agenda no está para nada lista".
El presidente estadounidense, Donald Trump, generó expectativas sobre una cumbre en breve entre ambos gobernantes al afirmar que habían acordado reunirse después de que la visita a la Casa Blanca el lunes de Zelensky y sus aliados europeos.
Lee también "Trump es la única persona capaz de detener a Putin": Zelensky; asegura que no hay "ningún acuerdo con Rusia"
Washington quiere que Zelensky y aliados acepten que Ucrania no formará parte de la OTAN, dice Lavrov
Lavrov criticó esta semana la reunión de la Casa Blanca y acusó a los dirigentes europeos de intentar influir de forma "torpe" en Trump para cambiar su posición sobre Ucrania, acordada con Putin en una cumbre celebrada en Alaska el viernes pasado.
El canciller ruso declaró que Washington quiere que los beligerantes acepten varios "principios", incluidos la garantía de que Ucrania no formará parte de la OTAN y la discusión sobre cuestiones territoriales.
"Zelensky dijo que no a todo esto", repitió Lavrov.
Trump prometió que a su retorno a la Casa Blanca en enero de este año, podría fin rápidamente al conflicto en Ucrania, que comenzó en febrero de 2022, sin avances importantes.
Jefe de la OTAN pide "garantías de seguridad sólidas" para Ucrania; Mark Rutte visita Kiev y se reúne con Zelensky
mcc