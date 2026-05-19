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La presidenta de Morena, compartió en sus redes sociales que se reunió con creadores de contenido del país.

Mencionó que dialogaron la importancia de comunicar desde el territorio y "seguir fortaleciendo el proyecto de que compartimos".

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Reconoció el trabajo de quienes contribuyen a "informar, generar conciencia y mantener viva la voz del pueblo".

Junto al mensaje, compartió una fotografía en donde se contabilizan aproximadamente 50 creadores de contenido.

En la imagen se puede observar a:

  • Camila Martínez, secretaria nacional de comunicación, difusión y propaganda
  • Monero Rapé
  • Erick Gutiérrez de Sin Embargo
  • Juncal Solano
  • Máximo Allende
  • Beatriz Castillo
  • Paul Pellón
  • Daniel Luna
  • Reneé Brito
  • Barther Armando Santoyo Solis
  • Abraham Mendieta
  • Nélyda Saldaña
  • Ruben Orozco
  • Adry Marin

  • Omar Bustos

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