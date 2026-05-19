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La presidenta de Morena, Ariadna Montiel compartió en sus redes sociales que se reunió con creadores de contenido del país.
Mencionó que dialogaron la importancia de comunicar desde el territorio y "seguir fortaleciendo el proyecto de transformación que compartimos".
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Reconoció el trabajo de quienes contribuyen a "informar, generar conciencia y mantener viva la voz del pueblo".
Junto al mensaje, compartió una fotografía en donde se contabilizan aproximadamente 50 creadores de contenido.
En la imagen se puede observar a:
- Camila Martínez, secretaria nacional de comunicación, difusión y propaganda
- Monero Rapé
- Erick Gutiérrez de Sin Embargo
- Juncal Solano
- Máximo Allende
- Beatriz Castillo
- Paul Pellón
- Daniel Luna
- Reneé Brito
- Barther Armando Santoyo Solis
- Abraham Mendieta
- Nélyda Saldaña
- Ruben Orozco
- Adry Marin
Omar Bustos
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