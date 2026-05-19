La presidenta de Morena, Ariadna Montiel compartió en sus redes sociales que se reunió con creadores de contenido del país.

Mencionó que dialogaron la importancia de comunicar desde el territorio y "seguir fortaleciendo el proyecto de transformación que compartimos".

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Reconoció el trabajo de quienes contribuyen a "informar, generar conciencia y mantener viva la voz del pueblo".

Junto al mensaje, compartió una fotografía en donde se contabilizan aproximadamente 50 creadores de contenido.

En la imagen se puede observar a:

Camila Martínez, secretaria nacional de comunicación, difusión y propaganda

Monero Rapé

Erick Gutiérrez de Sin Embargo

Juncal Solano

Máximo Allende

Beatriz Castillo

Paul Pellón

Daniel Luna

Reneé Brito

Barther Armando Santoyo Solis

Abraham Mendieta

Nélyda Saldaña

Ruben Orozco

Adry Marin

Omar Bustos

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