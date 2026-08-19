Mundo | 19-08-26 | 07:41 |

Nairobi. El Gobierno de la (RDC) elevó a cinco mil 105 los casos confirmados de , incluyendo dos mil 420 muertos, por el brote declarado en el este del país el pasado 15 de mayo, que ya es el segundo peor de la historia y el más grave registrado en la RDC.

Según el último boletín publicado por el Ministerio congoleño de , con datos recopilados hasta el 17 de agosto, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 47,4%.

Además, 782 pacientes están en "aislamiento u hospitalizados" y mil 91 personas han logrado recuperarse de la , mientras la tasa de rastreo de contactos se encuentra en el 84,1%.

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