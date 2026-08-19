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Nairobi. El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) elevó a cinco mil 105 los casos confirmados de ébola, incluyendo dos mil 420 muertos, por el brote declarado en el este del país el pasado 15 de mayo, que ya es el segundo peor de la historia y el más grave registrado en la RDC.
Según el último boletín publicado por el Ministerio congoleño de Salud Pública, con datos recopilados hasta el 17 de agosto, la tasa de letalidad se sitúa actualmente en el 47,4%.
Además, 782 pacientes están en "aislamiento u hospitalizados" y mil 91 personas han logrado recuperarse de la enfermedad, mientras la tasa de rastreo de contactos se encuentra en el 84,1%.
El "peor brote de ébola" en la historia de República Democrática del Congo; OMS advierte que "dista de estar bajo control"
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