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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la inversión de 6 mil 500 millones de pesos de la Cooperativa Cruz Azul en Tula, Hidalgo, para la renovación de la planta cementara, su nueva línea de producción y el reacondicionamiento del Hospital Cruz Azul.
En conferencia de prensa matutina, Ximena Escobedo Juárez, subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía (SE), informó que esta inversión es para la renovación y acondicionamiento de la planta cementara y el reacondicionamiento del Hospital Cruz Azul.
La subsecretaria destacó que esta inversión generará 14 mil 200 empleos, tanto directos como indirectos.
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“Son buenas noticias para el estado: son 6 mil 500 millones de pesos que se van a invertir en el municipio de Tula que van a la renovación y reacondicionamiento de la planta cementara, la nueva línea de producción de cemento y el reacondicionamiento del hospital Cruz Azul, que también van a estar generando 14 mil 200 empleos directos e indirectos”.
En Palacio Nacional, Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Administración de Cooperativa Cruz Azul, informó que la cooperativa llevó a su equipo de la Liga Expansión de la Liga MX a jugar al estadio Refundación, lo cual representa una inversión importante, atracción de visitantes y una derrama económica para el municipio.
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"En la parte deportiva nos llevamos la Liga Expansión de la Liga MX a jugar en el estadio Refundación y con ello también pretendemos activar la economía de la zona, llevar el deporte que lo hacemos en muchos de los estados con nuestras escuelas y generar en la juventud que haya deporte y que se desarrolle esta actividad", dijo
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em/apr
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