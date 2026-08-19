La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) informó que para este miércoles 19 de agosto se tiene prevista una concentración de trabajadores sindicalizados de la UNAM a las 10 horas, en la Torre de Rectoría; exigen el 20% de aumento salarial, revisión contractual, respeto a sus derechos laborales y la dignificación del trabajo universitario.

Trabajadores de la revista Mi Valedor se concentrarán a las 11 horas en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco para realizar el Foro "Sin techo con derechos 2026", espacio de encuentro, reflexión y diálogo para visibilizar las múltiples realidades que atraviesan las personas que viven en situación de calle, así como para analizar algunos de los principales desafíos relacionados con la exclusión social, los derechos humanos y las políticas públicas.

Estudiantes del IPN se manifestarán al mediodía en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, en la alcaldía Gustavo A. Madero, para una asamblea informativa para definir el plan de acción a seguir, ante la presunta falta de soluciones concretas al pliego petitorio de demandas de la comunidad estudiantil por parte de las autoridades del Instituto Politécnico Nacional.

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El grupo Plataforma 420 se manifestará al mediodía, en el Monumento a la Madre, en avenida Cuauhtémoc y División del Norte y en Gran Canal y Circuito Interior; para una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, talleres de reducción de riesgos y daños; así como charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

La Secretaría de la Diversidad Sexual estará a las 12:30 en el Parque Glaciar, en la alcaldía Álvaro Obregón, para llevar a cabo el taller Formación política sobre soberanía nacional.

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La Asamblea de Usuarios de la Energía Eléctrica se reunirá a las 14:30 en la sede del Sindicato Mexicano de Electricistas, para el conversatorio temático "Repercusión de los energéticos en la economía nacional", en el que se analizará cómo el petróleo, el gas y la electricidad impactan los costos de producción, la inflación, las finanzas públicas y la competitividad del país frente a los v.

La Liga Cultural Antifascista protestará a las 17 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, con el acto político-cultural "Un minuto contra el genocidio", en protesta por el recrudecimiento de los ataques en Gaza y en solidaridad con el pueblo palestino.

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La organización Regeneración Sindical se manifestará a lo largo del día en la sede del

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, para establecer mesas de recolección de firmas en contra del secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas.

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