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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ejecutaron una orden de cateo en un predio ubicado en la alcaldía Tlalpan, donde aseguraron alrededor de 2 mil metros cúbicos de madera presuntamente obtenida de la tala ilegal, la cual no se aprobó su procedencia legal este fin de semana.
El titular de la SSC, Pablo Vázquez, informó a través de sus redes sociales que el operativo fue resultado de una estrategia de combate a la tala ilegal con investigaciones en conjunto de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) a través de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Guardia Nacional y personal de la alcaldía Tlalpan.
Mientras la Secretaría de Medio Ambiente detalló, a través de un comunicado, que el operativo se realizó como parte de la “Estrategia de Combate Contra la Tala Ilegal”, en un inmueble localizado sobre Camino Real al Ajusco, en la colonia Fuentes de Tepepan, señalado mediante una denuncia ciudadana como un posible centro de almacenamiento de madera presuntamente obtenida de la tala ilegal.
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Explicó que las investigaciones también estuvieron relacionadas con el aseguramiento, ocurrido el pasado 11 de junio en la colonia San Bartolo el Chico, de una camioneta que transportaba 212 tablones de pino, de los cuales tampoco se pudo acreditar su procedencia legal.
Como resultado de las investigaciones, agentes de la SSC obtuvieron datos de prueba que fueron entregados al Ministerio Público, quien solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de cateo para ingresar al inmueble.
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En el lugar fueron aseguradas piezas de madera en escuadría, entre ellas tablas y polines, además de madera proveniente de árboles de especies tropicales que crecen en los estados de Guerrero y Oaxaca.
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El inmueble fue sellado y quedó bajo resguardo policial; la madera asegurada fue puesta a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar su procedencia y deslindar responsabilidades.
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