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Milena Quiroga Romero, aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación en Baja California Sur, hizo un llamado a fortalecer la unidad entre mujeres y a seguir sumando voces para conquistar nuevos espacios con igualdad y bienestar.
“Por las que abrieron camino, por las que lo están haciendo y por las que vienen: nunca solas, siempre juntas”, expresó durante un encuentro con mujeres sudcalifornianas.
Ante jefas de familia, trabajadoras, indígenas, afromexicanas, abuelas, deportistas, cuidadoras, estudiantes y mujeres de distintos sectores, Quiroga Romero aseguró que las mujeres no nacieron vulnerables, sino que históricamente enfrentaron desigualdades, violencias y puertas cerradas que hoy están derribando con organización, participación y unidad.
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“Ya no más silencio. Las mujeres somos constructoras de nuestra propia historia. Llegamos con trabajo, con mérito propio, con esfuerzo y con libertad. No más violencia de género; a las mujeres se les respeta”, afirmó.
Milena Quiroga destacó que México vive un momento histórico bajo el liderazgo de la primera presidenta del país, Claudia Sheinbaum, cuyo gobierno, señaló, ha colocado en el centro políticas que reconocen las necesidades y derechos de las mujeres.
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Asimismo, recordó que durante su gestión al frente del Ayuntamiento de La Paz se impulsaron acciones como apoyos para madres estudiantes, mujeres cuidadoras y madres de niñas y niños con autismo; la modernización del transporte público, la recuperación de más de 90 espacios públicos, la guardería para familias de la Policía Municipal y la Mesa Violeta para atender y dar seguimiento a casos de violencia.
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“Cuando una mujer avanza, avanzamos todas; cuando una mujer rompe una barrera, abre una puerta para muchas más. Quiero que ninguna mujer tenga que demostrar dos veces su capacidad para ocupar un lugar que merece”, sostuvo.
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“Por mucho tiempo nos dijeron lo que no podíamos ser. Hoy les decimos a nuestras niñas todo lo que sí pueden ser: doctoras, maestras, ingenieras, militares, deportistas, alcaldesas, presidentas y también gobernadoras. Sigamos avanzando juntas, porque en Baja California Sur también es tiempo de mujeres”, concluyó.
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em
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