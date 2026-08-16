Un total de 20 perros y gatos fueron resguardados el 13 de agosto durante un cateo en un domicilio del fraccionamiento Villas de San Gilberto, en Tlajomulco de Zúñiga, como parte de una investigación por el posible delito de crueldad animal.

La intervención derivó de un reporte sobre numerosos animales que presuntamente se encontraban en condiciones inadecuadas de higiene y en un posible caso de hacinamiento. Personal médico veterinario municipal acudió al inmueble para revisar su estado, pero no se le permitió ingresar.

Ante esta situación, se presentó una denuncia ante el Ministerio Público, que solicitó y obtuvo una orden de cateo. La diligencia fue realizada recientemente por personal de la Vicefiscalía en Investigación Regional.

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Durante el operativo fueron encontrados ocho perros de distintas tallas y 12 gatos. Entre los felinos había nueve de aproximadamente un mes de edad.

Los 20 animales quedaron bajo resguardo de la Dirección de Acopio y Salud Animal de Tlajomulco, donde recibirán la atención correspondiente.

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Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar, en su caso, quiénes pudieran ser responsables de las condiciones en las que fueron localizados los animales.

dmrr/RMLGV