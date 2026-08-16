La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre la detención de Jorge Humberto “N”, alias “El Florero”, de 43 años de edad, identificado como la persona que aparece en un video viralizado en redes sociales donde presuntamente agrede físicamente a una joven en Puerto Peñasco.

De acuerdo con la dependencia, un Juez de Control calificó como legal la detención del imputado y le formuló cargos por delitos contra servidores y funcionarios públicos, además de imponerle la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La captura ocurrió el pasado 13 de agosto en el cruce de la avenida Juventino Rosas y el callejón Simón Morúa, en la colonia Centro de Puerto Peñasco. Elementos de Seguridad Pública Municipal realizaban una intervención relacionada con una infracción de tránsito cuando el hombre presuntamente reaccionó de manera agresiva.

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Según las investigaciones, Jorge Humberto “N” primero habría insultado verbalmente a los agentes y posteriormente agredió físicamente a uno de ellos, a quien empujó y golpeó en el pecho, además de propinarle varios manotazos en el rostro.

La Fiscalía destacó que el detenido es señalado como el sujeto que aparece en un video difundido ampliamente en redes sociales, donde presuntamente jala del cabello y arrastra a una joven menor de edad en la vía pública.

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Fiscalía espera denuncia de la víctima

La FGJES indicó que la joven que aparece en la grabación ya fue informada de la captura de su presunto agresor y que las autoridades mantienen abiertas las diligencias correspondientes.

La institución señaló que permanece a la espera de que la víctima pueda identificar formalmente al detenido y presentar la denuncia correspondiente para continuar con las investigaciones relacionadas con la agresión captada en video.

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Audiencia continuará el 17 de agosto

Durante la audiencia inicial, Jorge Humberto “N” solicitó la ampliación del término constitucional, por lo que el Juez de Control programó para el próximo 17 de agosto la continuación de la audiencia, en la que se determinará su situación jurídica.

Mientras tanto, el imputado permanecerá bajo prisión preventiva justificada en tanto avanza el proceso penal en su contra.

LL