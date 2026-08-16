[Publicidad]
Culiacán, Sin.- Un hombre, identificado como Heraclio “N” de 50 años de edad que permaneció prófugo por espacio de veinticuatro años, acusado de su probable responsabilidad en los delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas producidas por un arma de fuego fue localizado oculto, en la ciudad de Caborca, en el estado de Sonora.
Con la colaboración de las autoridades judiciales del vecino estado de Sonora, elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones, detuvo a esta persona y la traslado a Sinaloa para ponerla a disposición del Juez de Control que lo requirió
De acuerdo a las investigaciones, durante la celebración de una fiesta en el municipio de Badiraguato, en el mes de julio del 2002, donde se registró una riña entre algunos asistentes, una persona resultó muerta por disparo de arma de fuego y otra lesionada.
Lee también Culiacán registra seis asesinatos en distintos puntos; dos víctimas fueron atacadas frente al Palacio de Gobierno
Con la integración de la carpeta de investigación, se logró ubicar a Heraclio “N”, en la ciudad de Caborca, en Sonora, por lo que con la colaboración de la Fiscalía de esa entidad, se logró su detención y posterior traslado a Sinaloa.
Esta persona que permanece en prisión preventiva hasta que se defina su situación jurídica quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal, del Distrito Judicial de Badiraguato.
[Publicidad]
LL
[Publicidad]
Más información
Podcast
Visas no son un derecho, sino un privilegio: EU | TU DÍA CON EL UNIVERSAL 🗞️
Metrópoli
CDMX tendrá domingo caluroso con lluvias y granizo; prevén temperatura máxima de 27 grados
Mundo
Asaltan museo de Sicilia durante día feriado; se llevan 4 obras de Antonello da Messina
Destinos
Explora las Cuevas Mantetzulel en un pueblo mágico de la Huasteca
Espectáculos
¿Alana Flores ya tronó con Sebastián Cáceres y se opera para cerrar ciclos? Pruebas desatan rumores
Impresa
Portada El Gráfico | Domingo 16 de Agosto de 2026
Historias
Horóscopo de hoy: Géminis, alguien podría sorprenderte con un mensaje inesperado
Al día
Cólicos menstruales: 5 remedios caseros para aliviar el dolor de forma natural