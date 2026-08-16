Podcast | 16-08-26 | 09:40 |

EU subraya que otorgar la visa “es un privilegio, no un derecho”. En medio de los reclamos de Andy López Beltrán, Christopher Landau, llamó a evitar que “el drama político” afecte la relación estratégica entre ambos países. 🛂 🇺🇸

Alameda Central pierde su brillo, a 14 años de su rehabilitación, el parque está ocupado por ambulantes, el piso está roto, las bancas pintadas y el Hemiciclo a Juárez, rodeado de vallas.🌳

Un fuerte terremoto de 7.7 azotó el este de Indonesia, dejó al menos 47 muertos.🇮🇩

Camión de la GN impacta autobús de pasajeros en Chiapas, reportan al menos una persona fallecida y 4 lesionadas.🚌

Protesta por construcción de autopista en Hidalgo se torna violenta, vecinos incendian una patrulla.🚓

Recetas de café frío.❄️☕️

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Comentarios de la audiencia.💬

Dato musical 🎶

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Tu Día con EL UNIVERSAL

El podcast que necesitas para iniciar tu jornada. Las noticias más importantes contadas de forma amena, dinámica y divertida. Nuestros anfitriones; Tavo Stone, Cinthia García, Karen Vázquez y Darío Soto. Disponible de domingo a lunes. Suscríbete, activa la campana y comparte con tus amigos, pero cuando lo hagas no olvides decir... ¡Entérate!

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