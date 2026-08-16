Los Pumas firmaron una Leagues Cup de pesadilla. El martes sellaron su salida con otra decepción para su hinchada al caer en penaltis contra el Columbus Crew tras empatar en los 90 minutos.

Obligados a ganar aunque sea por orgullo al estar ya eliminados, los universitarios no lograron cambiar el rumbo de un certamen en el que sucumbieron ante Charlotte, Cincinnati y, finalmente, la escuadra de Columbus.

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El equipo de Esteban Solari no pudo entregarle una alegría a su afición y ahora volverán a la Liga MX con más presión de empezar a acumular victorias.

En redes sociales, los Pumas fueron reventados por propios y ajenos. Sus aficionados manifestaron el enojo que sienten por su desempeño en este torneo, y fanáticos rivales de equipos como Cruz Azul y América se burlaron con los ya clásicos memes.

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Memes sobre el enfrentamiento de Pumas VS Columbus Crew. Imagen: X

Memes sobre el enfrentamiento de Pumas VS Columbus Crew. Imagen: X

Memes sobre el enfrentamiento de Pumas VS Columbus Crew. Imagen: X

Memes sobre el enfrentamiento de Pumas VS Columbus Crew. Imagen: X

Memes sobre el enfrentamiento de Pumas VS Columbus Crew. Imagen: X

Lee también "Coco 2" da salto a la adolescencia: así será Miguel en la nueva película de Pixar

El primer vistazo a "Coco 2", presentado por Pixar durante la convención D23, se apoderó de las conversaciones en redes sociales.

El arte conceptual de la secuela —programada para estrenarse en cines en noviembre de 2029— muestra a un Miguel adolescente que, si bien conserva su emblemática guitarra, luce un cambio radical de imagen. Fue justamente su nuevo corte de cabello el detalle inesperado que captó toda la atención del público, ansioso por ver el regreso del protagonista varios años después de la historia original.

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"Coco 2", secuela, producida por Disney Pixar. Imagen: X

"Coco 2", secuela, producida por Disney Pixar. Imagen: X

"Coco 2", secuela, producida por Disney Pixar. Imagen: X

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