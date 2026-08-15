Víctor Santana Peraza, subgerente del Fondo Editorial Tierra Adentro que es parte del Fondo de Cultura Económica (FCE), revela que, luego de los comentarios homofóbicos en su contra por una compañera de trabajo, y tras la negligencia y revictimización en el caso por parte del director del Fondo, Paco Ignacio Taibo II, fue citado el 5 de agosto a Recursos Humanos para firmar una rescisión de su contrato laboral, por “pérdida de confianza” y por haber organizado la protesta en la librería Rosario Castellanos, encabezada por el colectivo LGBT Novísimxs, el 3 de julio.

La información sale a la luz luego de que Taibo II descalificó e incluso lanzó ofensas contra el propio Santana y hacia Novísimxs en varios medios, con frases como “colectivos del sector gay analfabeta” y “vil y pinche calumniador”, además de señalar que Santana ya no forma parte del FCE.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Santana expresa que este intento de despido forma parte de una represalia por defender sus derechos y acusar la discriminación que sufrió en su ambiente laboral. Además, fue acusado de organizar la protesta, hecho que desde el inicio fue desmentido por el colectivo Novísimxs, cuyos miembros dijeron que la manifestación se realizó sin injerencias o intereses de terceros.

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Segunda ampliación de la queja de Santan al OIC del Fondo.

Peor aún, dice Santana, no le permitieron llevarse una copia de la rescisión de contrato, ni tomarle fotografías. “No firmé nada, pero me dejaron leer el documento, y es una locura total, y aclaro, nunca he dicho que el director ni el FCE son homofóbicos, lo que he señalado es un caso particular que debe atenderse”, señala.

Luego de la negativa a firmar el documento, Santana interpuso una nueva queja ante el Órgano Interno de Control del FCE y ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED). “El CONAPRED ya se había pronunciado al respecto, señaló que no me podían despedir o hacer un trámite como este, pero lo hicieron”.

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“Insisto, yo no firmé, pero ya están diciendo que me despidieron, lo cierto es que no me han despedido, no me ha llegado ninguna notificación, y hasta hoy sigo trabajando en temas de Tierra Adentro, y quiero aclarar que no estoy loco, no soy Marx Arriaga, no me voy a amarrar de una silla, no soy indispensable, pero si me quieren despedir, yo firmo el despido, pero quieren que firme algo que me implica en cosas ilegales, y quieren despedirme sin liquidarme, es parte de la humillación por atreverme a hablar”, abunda.

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Además de la queja en el Órgano Interno y en la CONAPRED, Santana solicitó derecho de réplica en los medios donde Taibo II lo insultó: Canal Once, Capital 21 y Radio Fórmula. “Taibo II tiene derecho a decir lo que se le antoje, lo que no tiene derecho es a ofenderme en televisión nacional en un medio público, es ilegal, es una ofensa homofóbica, además de decir mentiras, cómo que yo hice todo por dinero, es mentira”.

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Santana remarca que no tiene relación con el colectivo Novísimxs, ni fue quien convocó a la protesta el 3 de julio. “Mis abogados me han dicho que debo acudir a Conciliación y Arbitraje para que no me despidan de forma injusta, no estoy amarrado, solo que el procedimiento legal seguirá, insistiré en que se me dé una disculpa pública por parte del FCE, sino lo logro en CONAPRED iré entonces a la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, explica.

Por su parte, Novísimxs interpuso una queja en el CONAPRED por discriminación y discursos de odio emitidos públicamente por Taibo II hacia el colectivo. El documento, en poder de este diario, explica que “el hecho de que las expresiones hayan sido formuladas por el titular de una institución cultural del Estado mexicano, en medios de comunicación públicos y privados de amplia difusión, agrava su impacto y su potencial de daño”.

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