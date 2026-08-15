Atizapán de Zaragoza, Méx.— “Sí sale el agua amarilla, pero aún así se la pueden tomar”, dijo personal del organismo de agua SAPASA a vecinos del fraccionamiento Rincón de la Montaña, ante la mala calidad del líquido que les llega por la red hidráulica desde hace 20 años.

Adolfo Córdova Moreno, vecino de dicha comunidad, explicó que desde el año 2006, el entonces gobierno municipal prohibió a la empresa desarrolladora Homex vender más de 600 departamentos, así como el uso de un pozo por no garantizar la calidad del agua. Sin embargo, “de ahí nos llega el agua y nos la cobra SAPASA sin resolver el problema”.

El agua puede salir amarilla o café y al menos dos veces al año se descompone la bomba, lo que deja sin suministro a los habitantes; algunas personas han comprado aparatos para filtrar el agua e intentar con ello que no resulte dañina para su salud, agregó el vecino.

El problema no es nuevo y el actual presidente municipal, Pedro Rodríguez Villegas, “ya lleva tres periodos y no lo ha solucionado”, agregó el habitante de Rincón de la Montaña, donde hay 50 torres que en su conjunto suman mil 500 departamentos.

Por el impuesto del suministro del agua les cobran como residencial alrededor de 500 pesos por bimestre y cuando no les llega por la red hidráulica, se abastecen mediante pipas que les cuestan alrededor de 2 mil 500 pesos, pero SAPASA aún les cobra por el registro que hacen los medidores al correr el agua, refirió

“El afluente contiene minerales y hace poco una vecina pidió que fueran a revisar la calidad del agua y te dicen que sí se ve amarilla, pero que aún así te la puedes tomar”.

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Tras una reunión con personal de SAPASA de Atizapán de Zaragoza, se comprometieron a enviarles 20 pipas con agua potable el próximo lunes 17 de agosto para abastecerlos y también retirarán la bomba del pozo descompuesta.

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