Quibdó, Colombia.— La propuesta de un Plan Marshall para el departamento del Chocó, la llegada de nuevos equipos internacionales de rescate y una ayuda de 200 millones de dólares del Banco Mundial marcaron ayer la respuesta al terremoto en Colombia, que deja 288 muertos, 4 mil 18 heridos, 202 desaparecidos y 354 personas rescatadas.

“Yo quiero proponer un plan especial, un Plan Marshall para el Chocó. El Chocó ha sido abandonado a su suerte por el centralismo del poder en Bogotá, como si no existiera, y quiero darle en la patria milagro a este departamento de gente extraordinaria el lugar que se merece”, dijo el presidente Abelardo de la Espriella a periodistas a su llegada a Quibdó, capital regional. El Plan Marshall fue un millonario programa puesto en marcha por Estados Unidos para ayudar a los países de Europa occidental tras la Segunda Guerra Mundial. De la Espriella, que ya había visitado Quibdó el pasado martes para constatar los daños causados por el terremoto en el Chocó, regresó a la ciudad capital para hacer un recorrido por barrios y centros educativos afectados.

“Recorrer el centro de Pereira, recorrer la ciudad, le arruga a uno el corazón. Pero los colombianos estamos acostumbrados a crecernos en medio de la adversidad y digamos que nunca la hemos tenido fácil. Y créanme que esta situación no nos va a quedar grande”, afirmó.

De la Espriella, que se reunió además con autoridades locales, indicó que en Pereira se han registrado 94 fallecidos, 259 heridos y 140 mil damnificados de 41 mil 600 familias.

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, dijo a la radio FM que sobre las 4 de la madrugada del viernes “se logró contacto con una mujer que pedía ayuda en medio de los escombros” de un hotel de la ciudad que se desplomó y sugirió que otras personas podrían estar en el lugar. Los fondos nacionales e internacionales que se recauden irán al Fondo Milagro, como lo llamó el presidente, que se destinará a la construcción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.