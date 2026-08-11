Este martes los Pumas volvieron a decepcionar a su afición. Tras empatar en tiempo regular contra el Columbus Crew, fueron derrotados por penales en su despedida de la Leagues Cup.

Aunque ya estaban eliminados del torneo, los universitarios tenían la obligación de ganar al menos para despedirse con honor del certamen, pero no fue el caso. Perdieron contra Charlotte, Cincinnati y finalmente contra Columbus Crew por penales.

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El equipo de Esteban Solari no pudo entregarle una alegría a su afición y ahora volverán a la Liga MX con más presión de empezar a acumular victorias.

En redes sociales, los Pumas fueron reventados por propios y ajenos. Sus aficionados manifestaron el enojo que sienten por su desempeño en este torneo, y fanáticos rivales de equipos como Cruz Azul y América se burlaron con LOS MEJORES MEMES.

"Cero partidos ganados, realmente murieron el 24 de mayo, Cruz Azul los hizo mier... de esa nunca se van a levantar", comentó el usuario @LuisAzul0507, "No espero nada de ustedes y aún así logran decepcionarme", comentó otro.

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Los MEJORES MEMES de la despedida de Pumas de la Leagues Cup

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