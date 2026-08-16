Mérida, Yucatán.- Un nuevo apagón del sábado y hasta amanecer de este domingo, dejaron ahora a los comerciantes de la calle 58, entre 59 y 61, del Centro de Mérida, durante más de 24 horas sin energía eléctrica.

Por la falta de luz, unos 30 negocios, que se ubican en esa cuadra, suspendieron actividades generando pérdidas económicas, además de que soportaron las altas temperaturas de 36y 38 grados en Mérida.

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Los afectados señalaron que la tarde de ayer observaron dos camionetas de la CFE en la zona, pero aseguraron que no recibieron una respuesta clara sobre la falla.

Los comerciantes exigieron a la CFE atender la falla y restablecer el suministro en la calle 58, al considerar que cada jornada sin electricidad representa pérdidas económicas fuertes para los comerciantes.

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