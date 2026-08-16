Ecatepec, Méx.- El gobierno de Ecatepec puso en funcionamiento el Sendero Seguro del callejón Santa Clara, en el fraccionamiento Jardines de Santa Clara, el cual se llenó de luz, arte y color que dan vida al pasillo que comunica esta comunidad con Jardines de Casanueva, anteriormente considerado por colonos como foco de inseguridad y basura.

La alcaldesa, Azucena Cisneros Coss, inauguró ese espacio con el que suman alrededor de 100 de los 300 que serán entregados al término de la actual administración, los que cambian los escenarios para miles de familias ecatepenses, según el ayuntamiento.

“Necesito que Jardines de Santa Clara vuelva a ser lo que fue en un inicio, que empiecen a tener esa sensación de que se puede recuperar la paz, la tranquilidad”, afirmó la edil.

“Con Jardines de Santa Clara no voy a descansar, pero terminando este año toda esta región tiene que seguir recuperando la esperanza, la tranquilidad y la paz que todos merecen”, expresó.

Ecatepec transforma callejón señalado como foco de inseguridad. Foto: Especial

Zuri Cruz Reyes, subdirectora de Proyectos Especiales de la Dirección de Obras Públicas de Ecatepec, informó que llenaron de murales el callejón Santa Clara, entre avenida Circunvalación Poniente y calle Puerto Libertad, en Jardines de Casanueva, el cual tiene 134 metros lineales y en total fueron 310 metros cuadrados de pinta, en la que participaron 12 muralistas del gobierno municipal que plasmaron sus diseños con motivos de la naturaleza y prehispánicos.

Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos de Ecatepec, dijo que en el nuevo Sendero Seguro reconectaron más de 50 luminarias y pusieron 29 nuevas, además de limpieza, balizamiento de vialidades y poda de árboles, entre otras acciones.

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Ignacio Arturo Ángeles Álvarez, habitante de calle Puerto Libertad, en Jardines de Casanueva, relató que el callejón era inseguro y durante muchos años anteriores autoridades municipales no les hicieron caso.

“Nos gusta mucho porque pusieron mucho alumbrado, han estado arreglando las calles y ha estado pasando más la policía. Incluso había mucho asalto por aquí, pero ya se ve más movimiento”, comentó.

LL