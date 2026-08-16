Cada 16 de agosto se celebra el Día Internacional del Ron, la primera bebida destilada comercializada en el mundo, pero si creías que su historia se desarrolló sólo en las islas del Caribe, la tradición gastronómica demuestra lo contrario.

México fue parte fundamental de su producción desde la época colonial y hoy destaca como el quinto productor mundial de caña de azúcar.

El desarrollo de este destilado en nuestro país estuvo marcado por prohibiciones reales y una producción clandestina:

Siglo XVII : nace en México el primer ron, aunque al carecer del refinamiento de las variantes caribeñas se consideraba más bien un aguardiente rudimentario.

: nace en México el primer ron, aunque al carecer del refinamiento de las variantes caribeñas se consideraba más bien un aguardiente rudimentario. Siglo XVIII : surge el chiringuito , un destilado elaborado en alambiques artesanales que fue prohibido por la Corona española debido a su alta popularidad.

: surge el , un destilado elaborado en alambiques artesanales que fue prohibido por la Corona española debido a su alta popularidad. Siglo XIX: aparece en Michoacán la charanda (palabra purépecha que significa tierra colorada), un destilado de caña que hoy cuenta con Denominación de Origen .

aparece en Michoacán la (palabra purépecha que significa tierra colorada), un destilado de caña que hoy cuenta con . Siglo XX: inmigrantes españoles y cubanos introdujeron técnicas de destilación refinadas. Con el tiempo, diversas destilerías se establecieron en el país, aprovechando la abundancia de caña de azúcar y perfeccionando el proceso de producción.

Leer también: Conoce qué es la charanda y cómo se elabora

El mapa del ron mexicano

Actualmente, México es el quinto productor a nivel mundial de caña de azúcar, materia prima indispensable tanto para el jugo fresco de caña como para la melaza que sirve de base para el ron.

Los principales estados que albergan destilerías de renombre y producción artesanal son:

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Veracruz : reconocido por sus rones añejos en barrica de roble.

: reconocido por sus rones añejos en barrica de roble. Michoacán : cuna de la Charanda con Denominación de Origen.

: cuna de la Charanda con Denominación de Origen. Chiapas y Oaxaca : albergan las destilerías más importantes del país, destacando por sus rones agrícolas elaborados con jugo fresco de caña en zonas de alta montaña.

: albergan las destilerías más importantes del país, destacando por sus rones agrícolas elaborados con jugo fresco de caña en zonas de alta montaña. San Luis Potosí: productor clave en la región de la Huasteca.

Debido a su diversidad de estilos y calidad, las marcas de ron mexicano han ganado prestigio internacional.

Desde rones blancos ideales para coctelería, hasta rones oscuros con notas de vainilla, caramelo y especias, que pueden disfrutarse solos o con hielo.

La caña de azúcar es la materia prima indispensable para la elaboración del ron mexicano, ya sea a través de melaza o jugo fresco de caña. Foto: cortesía Fundación Herdez.

¿Cómo se fabrica el ron? La guía paso a paso

El proceso de elaboración de este destilado combina tradición y tecnología. Su producción se inicia con la cosecha de la caña de azúcar, de la cual se extrae un jugo dulce que puede fermentarse directamente o concentrarse en melaza, el ingrediente base de la mayoría de los rones.

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Fermentación: el jugo de caña o la melaza se someten a un proceso donde las levaduras convierten los azúcares en alcohol, generando un líquido conocido como “mosto”. Destilación: el mosto fermentado se destila en alambiques de cobre o columnas para aumentar su grado alcohólico. Dependiendo del tipo de ron deseado se pueden realizar varias destilaciones. Envejecimiento: el destilado se coloca en barricas de roble, donde adquiere su complejidad aromática y gustativa de vainilla y especias, a través de la interacción con la madera y la oxidación lenta. Mezcla y embotellado: el maestro ronero puede mezclarlo con otras barricas para obtener el perfil de sabor deseado. Luego, se filtra, se diluye según la necesidad y se embotella para su comercialización.

¿Cómo identificar un buen ron?

Elegir una etiqueta de calidad requiere poner atención a cuatro aspectos fundamentales en la botella y en la copa:

Lectura de etiqueta: revisa que especifique el origen de la materia prima (jugo de caña directo para rones agrícolas o melaza) y el tipo de añejamiento. Las botellas de calidad indican claramente si cuentan con Denominación de Origen o si son rones de una sola barrica (single barrel). Análisis visual: sirve el ron en una copa trenzada o de cata y gíralo suavemente. Un buen ron debe mostrar brillo, transparencia y lágrimas o “piernas” que bajen lentamente por el cristal, lo que denota cuerpo y buen contenido alcohólico integrados. Aroma en nariz: un ron equilibrado debe entregar notas francas (madera, frutos secos, vainilla, especias o notas herbales de caña) sin que el vapor del alcohol queme la nariz en al olerlo por primera vez. Sensación en boca: al probarlo, el paso por garganta debe ser amable, suave y con un retrogusto duradero que confirme los aromas percibidos en nariz, sin dejar un amargor astringente o químico.

De blanco a añejo: las diferencias entre los tipos de ron radican en su tiempo de reposo y la interacción con la barrica de roble. Foto: generada con IA.

Diferencias entre los tipos de ron: blanco, dorado y añejo

Las características organolépticas del ron cambian radicalmente según su tiempo de reposo y el tratamiento en barria:

Tipo de ron Tiempo de maduración Perfil de sabor y notas Uso recomendado Blanco Breve reposo en tanques de acero o barricas de roble (filtrado con carbón). Ligero, fresco, con matices cítricos, frutales y herbales de la caña. Coctelería clásica: mojito, daiquirí y cuba libre. Dorado (gold) Paso medio por barricas de roble sin filtrado intensivo. Tono ámbar claro, balance entre la frescura de la caña y notas tenues de vainilla. Versátil: excelente para coctelería de autor o mezclas con agua mineral. Añejo / Extra añejo Varios años en barricas de roble (ex-bourbon, jerez o brandy. Color caoba profundo, complejidad con notas a madera, caramelo, cacao y especias. Se recomienda disfrutar solo, en las rocas o en copa de cata.

Eso sí, asegúrate de tener la copa bien servida y la botella lista para que no tengas que hacerte la famosa pregunta del Capitán Jack Sparrow: ¿Por qué se acabó el ron?

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Celebrar este Día Internacional del Ron va más allá de servir una copa: es una oportunidad para reconocer el trabajo de las maestras y los maestros roneros de nuestro país, explorar la riqueza de nuestras regiones productoras y brindar con orgullo por un destilado que forma parte viva de nuestra historia gastronómica.

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