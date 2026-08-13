¿Sabías que tus riñones filtran aproximadamente 190 litros de sangre al día? En este proceso eliminan toxinas y transforman los desechos en orina para ayudar a mantenerte sano.

Cuando su funcionamiento se altera, aparecen molestias como estreñimiento, dolor de estómago, de cabeza, agotamiento u otras complicaciones como cálculos renales. Para evitarlo te compartimos sí es verdad que hay jugos que limpian los riñones.

Desde la perspectiva médica, los riñones sanos son en sí mismos el filtro de depuración más eficiente del cuerpo y no requieren de jugos para "limpiarse". Sin embargo, la hidratación adecuada sí juega un papel determinante para que nuestro cuerpo funcione adecuadamente, por eso los expertos recomiendan consumir de 1.5 a 2 L de agua al día.

Si ninguna bebida sustituye la función depurativa natural de los riñones, ¿por qué se han popularizado las bebidas “detox” o jugos para limpiar los riñones? Porque existen frutas y vegetales que facilitan la eliminación de toxinas del organismo, y al combinarlos en jugos es más fácil su consumo. Así, además de ayudarte a mantenerte hidratado, aprovechas sus vitaminas, minerales y antioxidantes.

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Frutas y hortalizas como el betabel, el pepino y el limón contienen citratos y antioxidantes que apoyan la prevención de cálculos renales. Foto: Magnific.

Bebidas naturales que sí apoyan la salud renal

Si buscas cuidar la salud de tus riñones a través de lo que bebes, la clave está en elegir opciones que aporten compuestos protectores sin saturar tu organismo de azúcares o minerales en exceso.

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De acuerdo con fuentes especializadas como MedlinePlus, la National Kidney Foundation, el Century Medical and Dental Center y el Pan-American Life Insurance Group, las siguientes combinaciones favorecen una hidratación adecuada y aportan compuestos protectores sin saturar tu organismo con azúcares añadidos:

Bebida / Jugo Beneficios a la salud renal Cómo prepararlo Jugo de arándano Evita que bacterias como la E. coli se adhieran a las vías urinarias. Previene infecciones urinarias y evita la acumulación de oxalato de calcio. - Licúa una taza de arándanos frescos con 1 ½ tazas de agua natural.

- Sirve sin colar ni añadir azúcar. Jugo de betabel, zanahoria y pepino El betabel es fuente de magnesio y vitamina C; previene la formación de cálculos renales. La zanahoria aporta potasio y vitamina K. Juntos son antiinflamatorios y antioxidantes, mejoran la función renal y facilitan la limpieza de los riñones. El pepino agrega frescura y aporta sílice, que promueve la salud articular y se cree que es útil para controlar la presión arterial y eliminar toxinas. - Pela y pica 300 gr de zanahorias, 400 gr de remolacha y algunas rodajas de pepino según tu gusto.

- Coloca todo en la licuadora y agrega agua poco a poco hasta lograr la consistencia deseada.

- Si deseas añade tus frutos del bosque favoritos, para tener un shot extra de antioxidantes. Jugo de limón, menta y sandía El limón aumenta el citrato en la orina que previene la formación de cálculos renales. También filtra la sangre, elimina los desechos y otras toxinas del cuerpo. La menta ayuda a eliminar el exceso de sodio. Mientras que la sandía se considera un desintoxicante natural porque está formada en 93% por agua y dispone de muchos nutrientes que se vinculan a una mejor función renal, como vitamina A y C, potasio, y magnesio, entre otros minerales. - Prepara una infusión de menta para potenciar su propiedades diuréticas.

- Corta dos tazas de sandía.

- Extrae el jugo de un limón.

- Mezcla bien todos los ingredientes y disfruta. Jugo de toronja, jengibre y arándanos El ácido cítrico de la toronja evita la cristalización del calcio. Los arándanos y el jengibre son ricos en vitaminas, especialmente la C; minerales, como el potasio, y antioxidantes, que favorecen la limpieza y el correcto funcionamiento de los riñones, el estómago y los intestinos. - Pela dos toronjas y una raíz de jengibre del tamaño de tu dedo pulgar.

- Licua los ingredientes con agua.

- Agrega los arándanos o puedes incorporarlos al final.

- Si quieres agrega un poco de canela para condimentar la mezcla. Jugo de apio y manzana La manzana es rica en pectina, una sustancia que favorece la eliminación de toxinas, aumenta el volumen de las heces, y previene malestares digestivos. El apio tiene una acción alcalinizante y remineralizante que neutraliza el exceso de acidez de la sangre, previene la formación de cálculos renales. - Lava y pica dos apios junto con una manzana, conservando la cáscara.

- Licua ambos con agua y agrega a la mezcla jugo de limón de a poco hasta conseguir una consistencia que sea de tu agrado.

- Puedes condimentar con jengibre, espinacas (agregándolas al inicio de la preparación) o miel. Jugo de fresas y piñas Ambas frutas son ricas en antioxidantes, actúan como antiinflamatorios naturales y ayudan a desintoxicar el organismo gracias a la bromelina (en el caso de la piña), el potasio, la vitamina C y sus compuestos fenólicos. - Coloca en la licuadora una taza de piña trozada y poco más de taza y media de fresas.

- Si quieres mejorar la consistencia añade media taza de yogurt a la preparación. Jugo de pepino y cerezas Son buenos agentes de limpieza que promueven la salud renal y aseguran que no se padezcan problemas renales con frecuencia. Licúa una taza de cerezas deshuesadas con ½ pepino pelado y un glass de agua fresca hasta integrar por completo. Jugo de granada Tanto el jugo como las semillas de esta fruta contienen grandes cantidades de potasio, por lo que ayuda a controlar la formación de cálculos. Además, sus propiedades astringentes frenan la cristalización de minerales, eliminando toxinas y desechos de los riñones. - Extrae los granos de una granada grande y licúalos con ½ vaso de agua a velocidad baja.

- Cuela ligeramente para retirar los restos de semillas duras.

El consumo excesivo y diario de jugos verdes concentrados con hojas como la espinaca puede elevar el nivel de oxalatos en la orina. Foto: Magnific.

El riesgo oculto de los jugos verdes concentrados

Un mito popular es asumir que entre más hojas verdes tenga un batido, más saludable resulta. No obstante, especialistas en nefrología aconsejan moderar el consumo excesivo de vegetales de hoja oscura crudos, como la espinaca o las acelgas.

Estos vegetales son ricos en oxalatos. Al consjmirlos diariamente en extractos concentrados, se eleva la presencia de oxalato en la orina, lo cual —en personas con predisposición genética— puede desencadenar la formación de piedras en el riñón en lugar de prevenirlas.

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Así que si bien tomar algunas bebidas te ayudará a cuidar mejor de tu salud, recuerda que cada persona es diferente, por eso lo mejor es consultar a tu médico y nutriólogo para que, en conjunto, te ayuden a determinar qué tipo de alimentos y suplementos son los adecuados para tu organismo y que, de esa forma, puedas hacerlo de forma segura y sostenible.

Hábitos diarios para proteger tus riñones

Para mantener tus riñones saludables a largo plazo, los National Institutes of Health aconsejan:

Mantenerte activo : realiza al menos 30 minutos de actividad física diaria.

: realiza al menos 30 minutos de actividad física diaria. Controla tu presión y glucosa : la hipertensión y la diabetes son las principales causas de daño renal.

: la hipertensión y la diabetes son las principales causas de daño renal. Bebe suficiente agua : consume de 1.5 a 2 litros al día.

: consume de 1.5 a 2 litros al día. Evita fumar .

. No te automediques: no abuses de analgésicos ni antiinflamatorios de venta libre. Consulta a tu médico.

Ahora ya lo sabes, incorporar bebidas naturales en tu dieta es una opción deliciosa para mantenerte hidratado, impulsar la desintoxicación y reducir el riesgo de tener cálculos renales.

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Aunque no existen jugos para limpiar los riñones de forma milagrosa, consumir ingredientes frescos y llevar un estilo de vida saludable es la mejor manera de proteger tu cuerpo diariamente. ¡Salud!

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